بعد عامين.. المؤبد للمتهمين في قضية الحاجة سعدية

قضت جنايات المنصوره بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين وبراءه اثنين اخرين فى القضيه الشهيره قضيه الحاجه سعديه عبد السلام ٧٧ عاما والتى اتهمت فى قضيه مخدرات تم تلفيقها لها من قبل عدة اشخاص بقريتها



وتعود الواقعه لعامين مضوا حيث تمكنت مباحث الدقهلية بالتعاون مع أمن الجيزة من ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة «الحاجة سعدية»، والتى ألقى القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة بالمملكة العربية السعودية، أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة، ويدعى «عبدالله المنزلاوي».





وتشكلت مأمورية مكونه من ضباط بالدقهلية حيث تم ضبطه بإحدى المناطق بالقاهرة، وجرى التحقيق معه والاستماع لأقواله واعترف بانه وراء اتهام المسنة.



وتسبب المتهم في حبس السيدة المسنة عقب إيهامها بأنها ستؤدى العمرة عن طريق هدية من أحد السعوديين وسوف تحمل حقيبة بها ملابس لزوجته، وأثناء تفتيش الحقيبة من قبل الأمن بمطار السعودية، تم العثور على المواد المخدرة واقتيادها إلى السجن وتحرر محضر بالواقعة.