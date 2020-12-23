اليوم.. انطلاق قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

تنطلق فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك صباح اليوم الأربعاء.





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يتم تنظيم القافلة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.





وتستمر القافلة لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر حتى الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري تهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى فصول محو الأمية و ندوات التوعية و كذلك توزيع مواد غذائية ، وذلك تحت إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يُذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانًا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع.