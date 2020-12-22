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ساحة رأي

هناء عادل تكتب: إلى جدتي النائمة طويلا.. سلام على روحك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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أتدرين ماذا فعل غيابك بي.. أتدرين حبيبتي كم أشتاقك 
كلما صعدت سلالم المنزل لا تستطيع قدماي التحرك أمام باب غرفتك وأتذكر عادتي وأنا أهرول مسرعة حتى أقبل جبينكِ ويدك المرتعشة التي التهمتها الشيخوخة وأنتظر منك العتاب لأنني لم أزورك بالأمس.
 
أبدأ حديثي معك: "أنا مين.. تجاوبين في الحال أنتي حبيبتي"
نتسامر عن آلامك وتعبك وجسدك المنهك بالجروح، لا يخلو حديثنا في كل مرة من "أشوف عيالك أمتى.. هفرح بيكى أمتى؟" 
وحين أعترض تغضبين مني: "محدش هيعيشلك لازم تجيبي حتة عيل وتفرحي بيه". 

لم أنسَ صوتك وأنتِ تترقبين خطواتنا على السلم: "مين طالع، يا هناء يا يارا يا رنا يا يا يا"، تنادينا بأسمائنا لا تكلي ولا تملي من المناداة حتى نساعدك في تغيير وضعية جسمك الذي أنهكته الآلام.

لم أجهز حالي يا جدتي أنكِ راحلة، أتذكر حديثك عندما تطلبين مني أجلس بجانبك لدقائق، وشكواكِ المتكررة من الوحدة واليأس، أدركت قيمتها الآن يا حبيبتي، يا ليتني جلست هذه الدقائق ولم أغادر غرفتك.
 
اعتدت منك على الصلابة في كل مرة تمرضي فيها وسرعان ما تشفي وتعودي أفضل.

لم أستطع نسيان ساعاتك الأخيرة حين استلقيت على رجلي في عربة الإسعاف 30 دقيقة وعيناكِ تنظر لي ويكاد لسانك ينطق ولكنه يتراجع ولا يتحرك منك شيء سوى شفتاكِ.. كنت أشعر بكِ يا حبيبتي.

وعند دخولنا حجرة الرعاية، ذاك المكان الهادي الضيق، صمته لا يقطعه إلا ضجيج المرضى على الآجهزة والآلات الذي شعرت فيه بالرهبة ولكنه أعطاني الأمل في عودتك مرة أخرى يا حبيبتي، هذه المرة استسلمتي لوحشة الموت وتغلب عليكي ورحلتي معه.

لماذا لم تخبريني أنكِ راحلة حتى أودع عينيكِ وقلبك وأظل داخل حضنك طوال الأيام، أتدرين ماذا فعل غيابك بنا!!!!، لم نجتمع، لم نلتقِ.. لم يعد لمنزلنا حسًا ولا طعمًا ولا رائحة، لم يعد الدار المليء خيرًا  ببركة دعائك لنا 
لم نبقَ نحن نحن.. وجوهنا شاحبة قلوبنا يعتصرها الحزن على فراقك 
الكل يرمم روح الآخر ونطلب من بعضنا الصبر والثبات 
انتي الشمس التي كانت تنير جدران منزلنا وغابت 
انتي الحب الغير مشروط والحنان المفرط الذي اختفى 
حدثيني ماذا أفعل بعدكِ يا وتين قلبي؟ 
لم أجد طعمًا لأيامي.. أبدو أكثر وجعًا.. غصة قلبي تزداد يومًا بعد يوم على غيابك ورحيلك
لن أنسى تلك الليلة التي نمت فيها على أمل شفائك واستيقظت على فاجعة وفاتك 
لم أستطع التخلص من صوت الطبيب وهو يهاتفني "البقاء لله في جدتك"
شعرت لوهلة وكأنه كذبة أو خطأ في الأسماء ولكنه كررها مرة أخرى 
ليصدم قلبي وينزف وجعًا على فراقك 
لم أركِ الأيام القادمة ولا الشهور ولا السنين، ولكن حتمًا سنلتقي في الجنة وأعيش بجانبك ولا أفارق حضنك الدافئ 
سأروي لأولادي كم كنتِ جميلة.. كم كنتِ تشتاقين إليهم 
سأروي كم تحملتي من ألم ووجع ومرض أعوام طويلة وكنتي الصامدة التي تشع البهجة والدعاء والحب دائمًا 
سأذكرك دومًا في دعائي وصلاتي 
سلامًا طيبًا ووردة على روحك الغالية يا جدتي 
سلامًا على قلبك حتى ألقاه.

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