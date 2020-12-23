حصاد 2020 .. شرايين جديدة في قلب جبال أسيوط تساهم في خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية.. إنشاء محور ديروط الجديد بتكلفة 1.700 مليار جنيه.. شاهد

شرايين جديدة في قلب جبال أسيوط تساهم في خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية

إنشاء محور ديروط الجديد بتكلفة 1.700 مليار جنيه

انتهاء المرحلة الأولى لمحور ديروط الحر أهم المحاور الاقتصادية في أسيوط

إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادي





حظيت شبكة الطرق بمحافظة أسيوط خلال عام 2020 باهتمام كبير من الدولة من خلال إنشاء محاور جديدة لخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية والخروج من الشريط الضيق التي تقع به محافظة أسيوط جغرافيًا بين الجبلين الشرقي والغربي، كما اهتمت الدولة بتطوير شبكة الطرق الداخلية.





في مركز ديروط أقصى شمال محافظة أسيوط قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحور ديروط الحر والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لمحافظة أسيوط والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق أسيوط القاهرة الزراعي والطريق الصحراوي الغربي مرورًا بالسكة الحديد ونهر النيل والذي يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13 عملا صناعيا منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" والترعة الإبراهيمية بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15 كيلو متر وعرض 21 متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد .





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وتبلغ تكلفة هذا المحور 1.700 مليار ويعد هذا المشروع من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.





ويأتي أيضًا ضمن المشروعات الكبرى التي شهدتها أسيوط خلال عام 2020 كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة اجمالية تقارب 350 مليون جنيه.





ويُعد كوبرى منقباد العلوي نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7متر.





وفي مركز أبوتيج يجري إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادي والذي يجري انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه وبحمولة 70 طناً فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي ، كما سيجري البدء في إنشاء مشروع محور كوبرى أبوتيج - ساحل سليم على النيل بتكلفة 275 مليون جنيه ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمنًا كوبرى أعلى النيل بطول 840 مترًا وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 مترًا بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.





فيما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن التوسع في مشروعات رصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق للإشراف على تنفيذ الأعمال فضلًا عن تكثيف أعمال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.





وأكد محافظ أسيوط على اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.