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ديني

هل تصح الفدية بديلا عن قضاء ما فاتني من شهر رمضان؟ .. شاهد رد المفتي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:17 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفدية لا تُجزئ عن قضاء الأيام الفائتة من رمضان، وليست بديلة عن الصوم في حالة واحدة.

وأوضح «علام»، في إجابته عن سؤال: «هل تصح الفدية فقط بديلا عن قضاء ما فاتني من شهر رمضان؟»، أنه لابد من التفرقة بين أمرين، الأول هو وجود العذر، وقيام هذا العذر، بحيث لا يزول الآن ولا في المستقبل، كشخص مريض مرضًا مزمنًا لا يزول عنه بشهادة الأطباء، ففي هذه الحالة يُقدم فدية عن ما فاته من أيام رمضان.

واستشهد بقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» الآية 184 من سورة البقرة، منوهًا بأنه إذا كان العذر سيزول الآن أو في المستقبل، ولا يستمر مع الإنسان، ففي هذه الحالة لا تُجزئ الفدية عن القضاء، ويكون لابد من قضاء الأيام الفائتة.

هل يجوز صيام أيام رمضان الفائتة بأكثر من نية ؟
سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر فيسبوك مع اقتراب شهر رمضان حيث ينوى الكثير قضاء ما عليه من صيام فائت إما بسبب المرض وإما لعذر قهري.

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر المخصصة للرد على استفسارات المواطنين قائلا إن صيام قضاء أيام رمضان يكون بنية واحدة فقط، ولا يجوز أن نصومه بأكثر من نية.

هل يجوز قضاء أيام رمضان وصيام النفل بنية واحدة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الجمع بين نية قضاء أيام رمضان ونية صيام النفل عند علماء الشافعية.

جاء ذلك خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء الرسمية ، في إجابته عن سؤال سيدة تريد معرفة حكم الجمع بين صيام القضاء والنفل؟

وأضاف عاشور أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم يجب عل كل شخص عليه أيام من رمضان الماضي أن يقضيها قبل حلول شهر رمضان .
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