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جمعية الأطباء المصريين بلندن: الذعر من سلالة كورونا الجديدة مبالغ فيه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور ضياء الدين كمال، أستاذ واستشاري علم الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين بلندن، أن الذعر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا مبالغ فيه، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد في الفيروس الجديد الذي يصيب بالقلق هو انتشاره بصورة سريعة كما ينتشر وسط الشباب وطلاب المدارس.

أضاف الدكتور ضياء كمال الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أزمة كورونا بدأت بالخوف على الحالة الصحية لكبار السن ولكن الان وصل الامر إلى الشباب والأطفال بعد ظهور السلالة الجديدة

وتابع الدكتور ضياء الدين كمال، أستاذ واستشاري علم الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين بلندن، أنه : "السلالة الجديدة تنتشر بسرعة قوي وبتنتشر بنسبة 70% اكثر من الفيروس العادي، والفيروس ده ماكر جدا، والطفرات فيه بتخليه اكثر انتشارا، ولكن احنا حتى الان مش عارفين السلالة الجديدة أكثر أو أقل خطورة من الفيروس العادي".

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