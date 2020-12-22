شعبة الأدوية: استعددنا للموجة الثانية منذ يونيو ولدينا مخزون إستراتيجي

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى تداركًا لأي نقص في الدواء في الأسواق بالتنسيق مع الشركات حتى يونيو بنهاية هذه الموجة وعبرت بسلام، مؤكدًا أن شركات الدواء أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي استعدادًا للخريف والموجة الثانية زيادة إنتاجها ومضاعفته حتى شهر سبتمبر، ومن ثم تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمواد الفعالة وخامات التعبئة بحيث تكون متاحة لتغطية سنة على الأقل كمخزون إستراتيجي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة "أون إي"، قائلًا "هناك ضوابط في توفير هذه الأدوية بحيث يضمن توافرها في الأسواق والمستشفيات والصيدليات على مدار العام سواء الباراسيتامول وجميع أدوية بروتوكول وزارة الصحة، وتم تسهيل إجراءات تسجيل الفيتامينات وهيئة سلامة الغذاء فتحت الأبواب لتسجيل شركات الفيتامينات الرافعة للمناعة.





وقال "عوف"، إن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة بلغت 60-70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.



