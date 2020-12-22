في دقيقة واحدة.. تمرين بسيط يكشف عن حالة قلبك الصحية

كشف مجموعة من الباحثين العاملين بـ المستشفى الجامعي في مدينة لاكورونيا الإسبانية، عن أن هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن أن يستخدمها الشخص للتأكد من حالة القلب الصحية، أو ما إن كان مصابًا بمشاكل أو أمراض القلب أم لا.
وأفاد الباحثون، بأن الطريقة تعتمد على قياس الوقت اللازم للصعود إلى الطابق الرابع باستخدام السلم، بحيث لا يستغرق الشخص أكثر من دقيقة ونصف للصعود عبر استخدام السلم.
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وعلق الدكتور خيسوس بيتيرو، المشرف على البحث، أنه إذا كان الشخص يحتاج إلى أكثر من دقيقة ونصف للصعود إلى الطابق الرابع، فإن حالة القلب الصحية ليست جيدة، وفقا نقل عبر موقع Healthline الطبي.
وأضاف بيتيرو، إلى أنه إذا كان الشخص يحتاج إلى حوالي دقيقة واحدة للصعود إلى الطابق الرابع، وبعدها لا يشعر بالتعب أو ضيق في التنفس، فإن حالة القلب الصحية جيدة ولا تدعو للقلق.
وأشار الباحثون، إلى أن هذه الطريقة لا تستبعد ضرورة إجراء الفحوص السنوية الدورية لمتابعة صحة القلب، ولكنها قد تكشف عن وجود مشاكل القلب والأوعية الدموية في الوقت المناسب وقبل تدهور الحالة.