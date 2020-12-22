في دقيقة واحدة.. تمرين بسيط يكشف عن حالة قلبك الصحية

وأفاد الباحثون، بأن الطريقة تعتمد على قياس الوقت اللازم للصعود إلى الطابق الرابع باستخدام السلم، بحيث لا يستغرق الشخص أكثر من دقيقة ونصف للصعود عبر استخدام السلم.



