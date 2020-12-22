ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في دقيقة واحدة.. تمرين بسيط يكشف عن حالة قلبك الصحية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:35 م
تمرين بسيط يكشف عن
تمرين بسيط يكشف عن حالة قلبك الصحية
Advertisements
آية التيجي
كشف مجموعة من الباحثين العاملين بـ المستشفى الجامعي في مدينة لاكورونيا الإسبانية، عن أن هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن أن يستخدمها الشخص للتأكد من حالة القلب الصحية، أو ما إن كان مصابًا بمشاكل أو أمراض القلب أم لا.

وأفاد الباحثون، بأن الطريقة تعتمد على قياس الوقت اللازم للصعود إلى الطابق الرابع باستخدام السلم، بحيث لا يستغرق الشخص أكثر من دقيقة ونصف للصعود عبر استخدام السلم.


وعلق الدكتور خيسوس بيتيرو، المشرف على البحث، أنه إذا كان الشخص يحتاج إلى أكثر من دقيقة ونصف للصعود إلى الطابق الرابع، فإن حالة القلب الصحية ليست جيدة، وفقا نقل عبر موقع Healthline الطبي.

وأضاف بيتيرو، إلى أنه إذا كان الشخص يحتاج إلى حوالي دقيقة واحدة للصعود إلى الطابق الرابع، وبعدها لا يشعر بالتعب أو ضيق في التنفس، فإن حالة القلب الصحية جيدة ولا تدعو للقلق.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه الطريقة لا تستبعد ضرورة إجراء الفحوص السنوية الدورية لمتابعة صحة القلب، ولكنها قد تكشف عن وجود مشاكل القلب والأوعية الدموية في الوقت المناسب وقبل تدهور الحالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر القيادة لأكثر من ساعة يوميا.. تصيبك بالسكري وأمراض القلب

تناولها يوميا.. أطعمة تساعدك على النوم الجيد

تمنع الوصول للجسم المثالي .. أخطاء نفعلها أثناء وبعد الرياضة

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشى

صعود وهبوط الدرج.. اختبار بسيط يساعد في قياس صحة القلب

دراسة.. اختبر صحة قلبك بـ ممارسة هذه الرياضة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اضرب في عشرة.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا ..فيديو

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

مصر في ذروة موجة كورونا الثانية.. لميس الحديدي توجه تحذيرا للمواطنين

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

أستاذ جراحة الأوعية الدموية: المصريون ينكرون إصابتهم بفيروس كورونا

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021