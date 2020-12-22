كريم الرواس: السوق سيشهد استقرارا في أسعار السيارات .. والوقت الحالي هو الأنسب للشراء .. فيديو وصور

كريم الرواس مدير شركة الرواس موتورز:

كورونا أوقف عملية البيع والشراء.. و المبيعات زادت بعد رفع الحظر

توجد أسباب كثيرة لـ "أوفر برايس" و الوقت الحالي هو أنسب وقت للشراء





تأثر سوق السيارات في مصر بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بشكل كبير بداية من عام 2020 بالإضافة إلى توقف الاستيراد والذي تسبب في ارتفاع أسعار بعض الموديلات الأوروبية في السوق لذلك.









التقى موقع صدى البلد بكريم الرواس مدير "الرواس موتورز"، والذي تحدث عن الصعوبات التي شهدها سوق السيارات في مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا ، وما هو المتوقع خلال الفترة القادمة، و إليكم نص الحوار:









- حدثنا عن وضع السوق خلال فترة الكورونا.

بداية من عام 2020 توقعنا أن سوق السيارات سيشهد ارتفاعا كبيرا في مبيعات السيارات خاصة بعد انتظام سعر العملة وتوافر الكثير من الموديلات الأوروبية ولكن منذ ظهور فيروس كورونا توقفت حركة البيع والشراء تماما أو بمعنى أشمل "وقفت الدنيا" وابتدت المبيعات تقل تدريجيا مع توقف التراخيص.









ومع بداية العودة مرة أخرى بعد الحظر بدأت المبيعات تنشط مرة أخرى ، والسبب هو أن الناس وقت الحظر استطاعت جمع مبالغ، والبعض عمل شهادات، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في المبيعات بعد رفع الحظر وخاصة على السيارات الأوروبية.





-هل بعد فترة الرجوع ازدادت المبيعات كما توقعتم؟

من المستحيل أن تكون كما توقعنا ولكن أفضل من بداية عام 2020 لأننا شهدنا توقفا تاما في سوق السيارات سواء استيرادا أو بيعا وشراء.









- ما السبب في وجود الأوفر برايس ؟

الأوفر برايس نقطة حساسة جدا وتختلف من شخص لآخر ، لكننا نقول إن السبب الرئيسي لوجود الأوفر برايس، أن الفترة الماضية شهدت توقف استيراد بعض الموديلات الأوروبية بسبب الغلق ، ولجأ بعض التجار لعمل عروض على بعض السيارات الأوروبية، وكأي سلعة مع وجود عرض وطلب مع قلة المعروض يكون فيه "أوفر برايس".









- هل سيشهد السوق استقرارا في 2021 ؟

من المتوقع أن السوق سيشهد استقرارًا الفترة القادمة وحركة البيع والشراء ستعود مرة أخرى بالنسبة للسيارات التي تجمع محليا في مصر، والسيارات الأوروبية على الرغم من وجود تخوفات بسبب فيروس كورونا.



- ما أنسب وقت للشراء ؟