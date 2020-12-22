ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن نقل الحيوانات البرية يكون أكثر تكلفة من شرائها، لافتًا إلى أنه حدثت زيادة في بعض الحيوانات الهامة بالحديقة منها فرس النهر ، واعتمدوا أسلوب البدل دون تكليف الدولة بأي أعباء.

وأضاف الدكتور محمد رجائي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الحديقة استقبلت 3 زرافات اليوم قادمة من جنوب إفريقيا.

وأشار الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن الحصول على هذه الزرافات يعد إنجازًا كبيرًا وحدثًا تاريخيًا، لافتًا إلى أن الزراف وصل صباح اليوم مطار القاهرة، وفي خلال يومين سيظهر للجمهور بالحديقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة حيوان الجيزة تكشف مصير زواج الزرافة الوحيدة «سونسن»..فيديو

ونيس سنسن.. حديقة الحيوان في انتظار حدث كبير

بنظام البدل.. حديقة الجيزة تستقبل حيوانات جديدة لم نشاهدها من قبل

بصفقة تبادلية مع جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات وتستغني عن سيد قشطة.. فيديو

حديقة الحيوان: استقبال 3 زرافات جدد حدث تاريخى.. فيديو

شاهد .. حديقة الحيوان تكشف أسعار الـ 3 زرافات الجديدة وسعر نقلهم

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر المصريين: وضع كورونا في منتهى الخطورة

أستاذ جراحة أوعية دموية: هناك سببان لزيادة وفيات كورونا حاليا

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

بعد عامين.. المؤبد للمتهمين في قضية الحاجة سعدية

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت