حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن نقل الحيوانات البرية يكون أكثر تكلفة من شرائها ، لافتًا إلى أنه حدثت زيادة في بعض الحيوانات الهامة بالحديقة منها فرس النهر ، واعتمدوا أسلوب البدل دون تكليف الدولة بأي أعباء. شرائها





وأضاف الدكتور محمد رجائي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الحديقة استقبلت 3 زرافات اليوم قادمة من جنوب إفريقيا.



