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مرأة

وداعا للأرق.. 3 تمارين تساعدك على النوم بشكل أعمق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:59 م
تمارين تساعدك على
تمارين تساعدك على النوم بشكل أعمق
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آية التيجي
نصاب من حين لأخر بـ مشاكل النوم والأرق، وقد يكون لأرق النوم العديد من الأسباب منها التعرض لضغط العمل او بسبب مشاكل الحياة المختلفة، وهو ما يجعل البعض منا يلجأ إلى تناول الحبوب المنومة، ولكنها في بعض الحالات قد تكون غير صحية، وتؤدي إلى الادمان.

ونصح مجموعة من الخبراء بعد إجراء البحوث على بعض المرضى الين يعانون من ارق النوم، انه يمكن لممارسة تمارين التنفس ان تجعلنا نحصل على نوم افضل اواكثر عمقا، وفقا لما نشر في مجلة الأزياء والموضة الأمريكية "هاربيرس بازار".

وافاد الباحثون، ان تمارين التنفس قد تساعم على الاسترخاء للتخلص من ارق النوم، وبالتالي النوم بشكل اكثر عمقا، والإستيقاظ في اليوم التالي دون الشعور بالإرهاق وتساعد أيضا على التركيز في المهام التي نقوم بها.



واكد الباحثون، ان جميع المشاركين في البحث والذين قاموا بممارسة تمارين التنفس قد تغلبوا على الأرق و جلبت لهم الهدوء، بالإضافة إلى انها ساعدهم على التخلص من الأفكار السلبية.

ومن المعروف ان تمارين التنفس تساعد في التخلص من كل العوامل المزعجة التي تسبب في الأرق، بالإضافة إلى ذلك فإن التنفس قبل  الذهاب للنوم  يجلب الاسترخاء والراحة للذهن والجسم.

وكشف الباحثون ، عن افضل تمارين التنفس التي لاقت نجاحا كبيرًا بين المشاركين في البحث، وهم:


الطريقة الأولى: 
اغلق فتحة الأنف اليمنى بإصبع واحد واستنشق الهواء ببطء ولكن بعمق من خلال فتحة الأنف اليسرى. قم بحبس أنفاسك لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. بعدها أغلق فتحة الأنف اليسرى وافتح الفتحة اليمنى. ثم قم بعملية الزفير. كرر العملية عدة مرات، لـ 8 مرات على الأقل، حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء، كما يوضح مقال لموقع "هاربيرس بازار".

الطريقة الثانية: 
تنفس عبر فتحتي الأنف لمدة أربع ثوان وقم بعدها بعملية الزفير لمدة 6 ثوان. وكشفت نتائج بعض الأبحاث أن هذا الإيقاع هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيم وظائف الجسم. فلما يكون الزفير لمدة أطول فإن ذلك يؤدي إلى رد فعل استرخائي ويفكك هرمونات التوتر.

الطريقة الثالثة: 
استنشق الهواء بعمق عبر الأنف لمدة 4 ثوان. أثناء القيام بذلك يجب عليك إغلاق الفم وليكن اللسان خلف الأسنان على سقف الفم. بعدها احبس أنفاسك لمدة 7 ثوان. وفي النهاية قم بعملية الزفير عبر الفم لمدة 8 ثوان. وتعرف هذه التقنية للتنفس بطريقة "4-7-8″. ينصح بتكرارها 4 مرات فمن شأن ذلك أن يجلب لك الراحة والهدوء ويساعدك على نوم مريح وعميق.

ورغم أهمية تقنيات الاسترخاء والتخلص من الأرق، فقد نصح الخبراء بتجاوز كل أسبابه في العمل وبعدم الانتظار حتى يصل الليل للقيام بتقنيات التنفس، ويمكن أيضًا القيام بها خلال النهار أثناء العمل ومواصلتها في الليل قبل  النوم للشعور بنتائج افضل.
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