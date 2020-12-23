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محافظات

اليوم .. قطع مياه الشرب والكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، قطع مياه الشرب اليوم، الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية بخط 12 بوصة "خط المناوفات".

وأوضح بيان الوحدة المحلية بالحامول، أن المناطق التي سوف تتأثر بقطع مياه الشرب، هى قرى المناوفات وشارع المركز والعنتراوي، والبنا والسلاهيب، والخد.

وفي سياق متصل، أعلنت هندسة كهرباء الحامول، سيتم فصل التيار الكهربي، اليوم، عن محولات ( 77 و76 و 12  المنصور وأبوغنام وجزيرة الورد )؛ لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط من الساعة 8 صباحا إلى الساعة  3 عصرًا. 

كما أعلنت - أيضًا - عن  فصل التيار الكهربائي، اليوم، الأربعاء عن محولات ( المضرب و75 و16 و17 و 69 المنصور وبركات )؛ لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرًا.


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