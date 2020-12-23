برلمانية: رفع الثقافة والوعي الحل الأمثل لمكافحة ارتفاع نسب الطلاق

وصفت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بكونها ناقوس خطر يُهدّد أمن وأستقرار الأسر بما ينعكس بالسلب علي الأطفال التي هي الضحايا الأولية لهذا الانفصال الناتج عن عدم إدراك ووعي الأزواج بمدي المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها بسبب خلافات ما أو سوء اختيار.





أضافت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي جاهدة لمكافحة انتشار قضايا الخلع والطلاق في حيز تطوير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين بشأن دعمهم بالثقافة الكاملة نحو منظومة الزواج وأسس تكوين أسرة، فضلا عن حقوق وواجبات كل من الزوجين، ذلك الأمر الذي تولته وزارة التضامن من خلال إطلاقها مبادرة "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج وبالفعل بدأت بمحافظة البحيرة.





كما لفتت النائبة، إلي أنه لابد من وضع آليات تحد من خطورة إعتناق الأفراد لبعض الموروثات الثقافية السلبية كظاهرة الزواج المبكر الذي أصبحت مُتصدرة قائمة أسباب الطلاق، ولما تحمله من أخطار نفسية وصحية للفتاة دون سن الـ 18 عامًا، فهو بحد ذاته جرم شنيع في حق المرأة قبل المجتمع ككل.





ونوهت عضو مجلس النواب، عن حتمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية والمشاركة بالرأي الصائب معقبة " كلمة وأنا مالي دي في منتهي الخطورة"، فتقديم النصائح الإيجابية والدعم عامل كبير له أثر فعال في تغيير النظرة السطحية للأشخاص عن مفهوم الزواج.





وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات الزواج والطلاق فى مصر، موضحا أن مؤشرات الزواج خلال عام 2019 كانت 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج فى 2018، وهذا يكشف زيادة بمعدل 40 ألف حالة زواج.

أضاف بركات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لحالات الطلاق، فإن آخر إحصائية 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، متابعا: "فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر".





وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، وهذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.. وهذا أكثر من النصف".





وتابع: "أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة".



