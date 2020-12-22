ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليم النواب تكشف سبب رفع الغياب عن الطلاب ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:38 م
رفع الغياب
رفع الغياب
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الغياب تم رفعه عن الطلاب حتى الوصول إلى امتحانات نصف السنة فقط وليس إلى آخر السنة، مؤكدة أن الامتحانات ستكون يوم 10 يناير، وهي مدة لا تتجاوز الأسبوعين التي سيتم رفع الغياب بها.

وأضافت ماجدة نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الغياب تم رفعه لأن الطلاب حصلوا على القدر الكافي من المنهج في المدارس، إضافةً إلى البدائل الأخرى وهي المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية.

وأوضحت ماجدة نصر ، أن رفع الغياب كان بناءً على مراعاة التوائمات بين التعليم وبين الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلي أن رفع الغياب لا يؤثر على العملية التعليمية.

وتابعت ماجدة نصر، أن الامتحانات ستكون داخل اللجان، وستتم بصورة طبيعية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والدولة مستعدة وهناك وعي لدى الجميع الآن للتعامل مع فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية: تحول جامعة القاهرة إلى ذكية لتطبيق منظومة التعليم عن بعد

برلمانية: جامعات مصر تعتمد على التكنولوجيا لتجنب خطر كورونا

برلمانية: جذب الطلاب الوافدين يرفع تصنيف التعليم المصري عالمياً

بعد تصريحات وزير التعليم العالي.. نواب: جذب الطلاب الوافدين مشروع قومي.. ومطالبات بالترويج لأنشطة مصر التعليمية

بعد مقترح إنشاء فصول ذكية متنقلة.. برلمانيون: الكثافة الطلابية مشكلة عجزت الدولة عن حلها.. وكورونا جاءت لنعيد النظر بشأنها

تعليم النواب: خطة جديدة للامتحانات في حالة ارتفاع الإصابات بكورونا.. رفع الغياب بالمدارس أهم قرارات الوزارة.. وتعليق الدراسة أمر مستبعد

ترشيحاتنا

شاهد| ليلة دخلة لـ سونسون بحديقة الحيوان.. ورئيس الحديقة: حدث تاريخي

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل القمة.. وشوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

حال مد وقف طيران الكويت.. وزيرة الهجرة: نطرح على العالقين العودة إلى مصر

محمد صلاح في تشكيل الأفضل بـ البريميرليج لعام 2020 من سكاي سبورتس

رامي رضوان: كورونا مش دور برد وهو سخيف وثقيل وممل

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت