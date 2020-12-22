تعليم النواب تكشف سبب رفع الغياب عن الطلاب ..فيديو

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الغياب تم رفعه عن الطلاب حتى الوصول إلى امتحانات نصف السنة فقط وليس إلى آخر السنة، مؤكدة أن الامتحانات ستكون يوم 10 يناير، وهي مدة لا تتجاوز الأسبوعين التي سيتم رفع الغياب بها.





وأضافت ماجدة نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الغياب تم رفعه لأن الطلاب حصلوا على القدر الكافي من المنهج في المدارس، إضافةً إلى البدائل الأخرى وهي المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية.





ماجدة نصر ، أن رفع الغياب كان بناءً على مراعاة التوائمات بين التعليم وبين الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلي أن رفع الغياب لا يؤثر على العملية التعليمية. وأوضحت





وتابعت ماجدة نصر، أن الامتحانات ستكون داخل اللجان، وستتم بصورة طبيعية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والدولة مستعدة وهناك وعي لدى الجميع الآن للتعامل مع فيروس كورونا.