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وزير الصحة الأسبق: الفيروسات التنفسية تتحور بشكل منتظم وسلالة كورونا الجديدة أسرع انتشارا.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 م
وزير الصحة الأسق
وزير الصحة الأسق
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محمود محسن
أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق عضو اللجنة العليا للفيروسات أن  الفيروسات التنفسية تتحور بشكل منتظم خاصة التى 
 انتشرت في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حاتم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنه كان من المتوقع تحور فيروس كورونا وهو ما حدث بالفعل .

وتابع وزير الصحة الأسبق أنه إلى الان لا يوجد دواء مضاد لكورونا مؤكدا أن كل البروتوكولات تستخدم أدوية لفيروسات أخرى أو مضادات حيوية وتستخدم للأعراض المصاحبة لكورونا.

وأشار حاتم إلى أن جميع اللقاحات أثبتت في الفترة الاخيرة قادرة على التعامل مع كورونا مهما تحور مؤكدا أن التحور الجديد يكون أكثر عدوى وانتشارا .

وأكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية أن فيروس كورونا أصبح ينتشر بين الشباب مؤكدا أن متوسط عمر الإصابة لمن يتعرض للمرض أصبح 45 عاما.

وتابع  رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية  أن بريطانيا فشلت فى مواجهة الفيروس وسببت رعب كبير بالعالم ولكن دورنا كأطباء مواجهة الفيروس.

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