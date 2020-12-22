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تفاصيل تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، إن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.

وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عام، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.

وتابع: أننا بحاجة إلى دعم الإعلام والفن للتوعية بخطورة التدخين، مشيرًا إلى أن تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط نرصد من خلاله انتهاكات شركات السجائر.
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