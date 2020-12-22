بعد حملة القرصنة الضخمة.. بايدن يتهم ترامب بالمسئولية.. ويوجه تحذيرا شديدا للفاعل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب فشلت في إعطاء الأولوية للأمن السيبراني.









وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإلكترونية تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، لافتا إلى أن هناك قرصنة ضخمة تعرضت لها البلاد ولن يمر مرور الكرام دون رد.









وأشار إلى أن بلاده تحتاج لقواعد دولية متعلقة بالأمن الإلكتروني، مؤكدا أنه عند تحديد المسؤول عن الهجوم وحجم الأضرار سيتم الرد بالتأكيد.









وكان هجوم إلكتروني مدمر استهدف وكالات حكومية أمريكية في جميع أنحاء العالم، مع احتمال استمرار تزايد قائمة الضحايا.









ويزيد هذا الأمر المخاوف بشأن أمن المعلومات في أكبر دولة في العالم ويثير التكهنات حول وجود عمليات تجسس خطيرة.









ولم تحدد وكالة الأمن السيبراني الأمريكية من يقف وراء هجوم البرامج الضارة، لكن شركات الأمن الخاصة وجهت أصابع الاتهام إلى متسللين مرتبطين بالحكومة الروسية.