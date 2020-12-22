وزيرة الهجرة تعلق على شكاوى العالقين بالخارج.. فيديو

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج على شكاوى العالقين في عدد من الدول التي أغلقت حدودها وعلقت رحلاتها مع بريطانيا إثر ظهور السلالة الجديدة لفيروس " كورونا " قائلة : " الوزارة تلقت شكاوى وإستغاثات عديدة من شريحة من المصريين العاملين في الكويت واثناء عودتهم عبر الامارات وبعد قرار الكويت بغلق المجال الجوي ومع إحترامنا لسيادة دولة الكويت لكن لابد من الاهتمام بالمواطنين المصريين الذي يعدون بمثابة عالقين في الامارات العربية المتحدة الذين تكبدوا ودفعوا كافة اموالهم ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي ؟".
كشفت الوزيرة أنه في ضوء هذه الاستغاثات لجأت وزارة لتفعيل لجنة العالقين من فيروس كورونا مجددًا عقب الموجة الاولى وبدأنا في التواصل معهم وسجلت غرفة عمليات العالقين نحو 1400 شكوى ليس فقط في الكويت بل وفي سلطنة عمان وتركيا قائلة : " تواصلنا مع وزارة السياحة كون هؤلاء سافروا إلى الامارات عبر التعاقد مع شركات سياحية وبالتعاون مع وزير السياحه".
وأكدت أن الوزارة أطلعت على قائمة الشركات السياحية التي شملتها الاستغاثات من قبل العالقين من أجل التفاوض مع قطاع شركات السياحة للتفاوض مع الشركات التي شملتها الاستغاثات لتغطية نفقات هؤلاء العالقين في فنادق دبي حتى فترة إنتهاء غلق المجال الجوي الكويتي والذي حدد لمدة أسبوع خاصة أن هؤلاء العالقين لايملكون من المال لتحمل تكاليف أسبوع أخر.
وفى نفس السياق قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تتواصل مع المصريين بالخارج، والعالقين فى الإمارات وذلك بسبب قيام بعض الدول بوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.