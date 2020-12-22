وزيرة الهجرة تعلق على شكاوى العالقين بالخارج.. فيديو

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج على شكاوى العالقين في عدد من الدول التي أغلقت حدودها وعلقت رحلاتها مع بريطانيا إثر ظهور السلالة الجديدة لفيروس " كورونا " قائلة : " الوزارة تلقت شكاوى وإستغاثات عديدة من شريحة من المصريين العاملين في الكويت واثناء عودتهم عبر الامارات وبعد قرار الكويت بغلق المجال الجوي ومع إحترامنا لسيادة دولة الكويت لكن لابد من الاهتمام بالمواطنين المصريين الذي يعدون بمثابة عالقين في الامارات العربية المتحدة الذين تكبدوا ودفعوا كافة اموالهم ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي ؟".





كشفت الوزيرة أنه في ضوء هذه الاستغاثات لجأت وزارة لتفعيل لجنة العالقين من فيروس كورونا مجددًا عقب الموجة الاولى وبدأنا في التواصل معهم وسجلت غرفة عمليات العالقين نحو 1400 شكوى ليس فقط في الكويت بل وفي سلطنة عمان وتركيا قائلة : " تواصلنا مع وزارة السياحة كون هؤلاء سافروا إلى الامارات عبر التعاقد مع شركات سياحية وبالتعاون مع وزير السياحه".





وأكدت أن الوزارة أطلعت على قائمة الشركات السياحية التي شملتها الاستغاثات من قبل العالقين من أجل التفاوض مع قطاع شركات السياحة للتفاوض مع الشركات التي شملتها الاستغاثات لتغطية نفقات هؤلاء العالقين في فنادق دبي حتى فترة إنتهاء غلق المجال الجوي الكويتي والذي حدد لمدة أسبوع خاصة أن هؤلاء العالقين لايملكون من المال لتحمل تكاليف أسبوع أخر.





وفى نفس السياق قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تتواصل مع المصريين بالخارج، والعالقين فى الإمارات وذلك بسبب قيام بعض الدول بوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأضافت ، أنها تتواصل مع المصريين بشكل مستمر ولن تذهب لهم فى الفترة الحالية، ولن تتدخل فى سيادة أو قرارت أى دولة أن هناك 911 استغاثة من المصريين العالقين فى الإمارات فقط، وذلك بسبب قرارت الكويت بالغلق ، موضحًا أن هناك تواصل معهم لتوفير كافة الاحتياجات.





ولفتت إلى أن لجنة العالقين فى الخارج ومبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" تقوم بمساعد المواطنين المتواجدين فى الإمارات.





وأشارت إلى أن هناك مساندة معنوية، وتوفير الأدوية للمرضى من قبل المصريين الموجودين فى الإمارات، وأشارت إلى أن تكلفة الإقامة ستكون بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الهجرة تتابع مع الجالية فى دبي لحل تلك المشكلة.





وأكدت أنها تتواصل مع بعض المواطنين من خلال هاتفها الخاص، معلقة : " مش هنقدر نسيب أولادنا فى الخارج".





وأوضحت أنه فى خلال أسبوع ستحل جميع المشكلات، وكشفت أن جميع المشكلات جاءت من تركيا و عمان و الإمارات ولا توجد شكاوى واستغاثات من بريطانيا أو من الدول الأوروبية.





وكشفت أن الدولة المصرية تقف بجوار ابنائها من أجل الحصول على حقوقهم.







