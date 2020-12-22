ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة تعلق على شكاوى العالقين بالخارج.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:45 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
Advertisements
البهى عمرو
علقت السفيرة  نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج على شكاوى العالقين في عدد من الدول التي أغلقت حدودها وعلقت رحلاتها مع  بريطانيا إثر ظهور السلالة الجديدة لفيروس " كورونا " قائلة : " الوزارة تلقت شكاوى وإستغاثات عديدة من شريحة من المصريين العاملين في الكويت واثناء عودتهم عبر الامارات  وبعد قرار الكويت بغلق المجال الجوي ومع إحترامنا  لسيادة دولة الكويت لكن لابد من الاهتمام بالمواطنين المصريين الذي يعدون بمثابة عالقين في الامارات العربية المتحدة الذين تكبدوا ودفعوا كافة اموالهم ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي ؟".

كشفت الوزيرة أنه في ضوء هذه الاستغاثات  لجأت وزارة  لتفعيل لجنة العالقين من فيروس كورونا مجددًا عقب الموجة الاولى وبدأنا في التواصل معهم  وسجلت غرفة عمليات العالقين نحو 1400 شكوى ليس فقط في الكويت بل وفي سلطنة عمان وتركيا قائلة : " تواصلنا مع وزارة السياحة  كون هؤلاء  سافروا إلى الامارات عبر التعاقد مع شركات سياحية وبالتعاون مع  وزير السياحه".

وأكدت أن الوزارة أطلعت على قائمة الشركات السياحية التي شملتها الاستغاثات  من قبل العالقين من أجل التفاوض  مع قطاع شركات  السياحة للتفاوض مع الشركات التي شملتها الاستغاثات لتغطية نفقات هؤلاء العالقين في فنادق دبي حتى فترة إنتهاء غلق المجال الجوي الكويتي  والذي حدد لمدة أسبوع  خاصة أن هؤلاء العالقين لايملكون من المال لتحمل تكاليف أسبوع أخر.

وفى نفس السياق قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تتواصل مع المصريين بالخارج، والعالقين فى الإمارات وذلك بسبب قيام بعض الدول بوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت، أنها تتواصل مع المصريين بشكل مستمر ولن تذهب لهم فى الفترة الحالية، ولن تتدخل فى سيادة أو قرارت أى دولة أن  هناك 911 استغاثة من المصريين العالقين فى الإمارات فقط، وذلك بسبب قرارت الكويت بالغلق ، موضحًا أن هناك تواصل معهم لتوفير كافة الاحتياجات.

ولفتت إلى أن لجنة العالقين فى الخارج ومبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" تقوم بمساعد المواطنين المتواجدين فى الإمارات.

وأشارت  إلى أن هناك مساندة معنوية، وتوفير الأدوية  للمرضى من قبل المصريين الموجودين فى الإمارات، وأشارت إلى أن تكلفة الإقامة ستكون بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الهجرة تتابع مع الجالية فى دبي لحل تلك المشكلة.

وأكدت أنها تتواصل مع بعض المواطنين من خلال هاتفها الخاص، معلقة : " مش هنقدر نسيب أولادنا فى الخارج".

وأوضحت أنه فى خلال أسبوع ستحل جميع المشكلات، وكشفت أن جميع المشكلات جاءت من تركيا و عمان و الإمارات ولا توجد شكاوى واستغاثات من بريطانيا أو من الدول الأوروبية.

وكشفت أن الدولة المصرية تقف بجوار ابنائها من أجل الحصول على حقوقهم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهجرة: إنهاء أزمة 300 مصري بالخارج تعرضوا لعملية نصب

بعد تدخل الهجرة.. رحلات للكويت مخصصة للمصريين العالقين بالإمارات وسددوا التكلفة كاملة

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

الهجرة: 1150 مصريا عالقا بالخارج تواصلوا مع غرفة العمليات بسبب تعليق الطيران

وزيرة الهجرة توضح إجراءات متابعة أزمة المصريين العالقين بالخارج .. فيديو

رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ 911 مواطنا مصريا عالقا في الإمارات ..فيديو

ترشيحاتنا

اضرب في عشرة.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا ..فيديو

10 آلاف إصابة و250 حالة وفاة.. نقابة الأطباء تعلن عدد شهداء كورونا.. فيديو

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

أنتِ مثل الشمس .. علاء مبارك يهدي والدته أغنية فرنسية بمناسبة العام الجديد

استشاري أبحاث إكلينيكية في واشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي خلال إصابته بـ كورونا

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت