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منوعات

يوتيوبر يتناول كميات ضخمة من الحلوى والمخبوزات خلال 20 دقيقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

تناول  يوتيوبر معروفا بنحافته كل أنواع المخبوزات في جلسة واحدة فقط، في مشهد لا يصدق.


تناول  كايل جيبسون، من هوتون لو سبرينج، سندرلاند،  جبلًا من الكعك والكرواسون وكعك الخبز في 20 دقيقة فقط، في رهان فاز به بجدارة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، اعترف الشاب البالغ من العمر 22 عامًا أنه قد يكون من الصعب ألا يتقيأ لكنه يعتقد أن جسده "تأقلم" مع تناول السعرات الحرارية المفرطة وارتفاع مستويات السكر.


قال: "تحديات السكر رائعة في البداية، لكنها ممكن أن تتسبب في مشاكل صحية، حيث يصبح التحدي في النهاية حول عدم الإصابة بالمرض".


في الشهر الماضي وحده، شارك كايل في تحديات تتراوح من التعامل مع أكبر لفة سجق احتفالية في العالم، حيث قام في السابق بجمع الأموال للأعمال الخيرية من خلال العمل السريع لقائمة Five Guys الكاملة.

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