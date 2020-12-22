زوجاتنا خط أحمر.. مظهر شاهين يفتح النار على أحمد كريمة

شن الداعية الإسلامي مظهر شاهين ، حملة نقد لاذع ضد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب موضوع الطلاق الشفهي.





وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدكتور أحمد كريمة رجل فاضل وعلامة لكنه يتعمد في كل مداخلة أن يذهب لنفس النقطة ويعيد أمر الطلاق الشفوي، ويقول طلبت من مظهر شاهين بأنه يطلق زوجته على الهواء.





وأضاف الداعية، أنه "لا داعي أن ننقل الموضوع على أرضية ثانية وزوجاتنا جميعا خط أحمر، ونحن من عائلات، ولا يليق أن يذكرن في وسائل الإعلام"، لافتا إلى أن الدكتور كريمة يحاول الوقيعة مع هيئة كبار العلماء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اللذين أكن لهما كل الاحترام.





وتابع شاهين، أنه من حق أي مواطن أن يطالب الرئيس أو البرلمان أو أي مسئول بما يشاء أو تعديل تشريعي أو فتوى طالما في الصالح العام، متابعا "ملتزمون بما عليه الأزهر والدولة المصرية حتى لا نخرج عن المصلحة العامة".





وأكمل "أحمد كريمة تحدث عن الطلاق الشفوي وكان متبنيا الطلاق الشفوي وقدم أدلة على طلبه ولكن طلبه تغير بشكل غير مفهوم وعمرنا ما شوفنا كدا ومحتاجين يطلع ويقول أيه السبب"، موجها رسالة لـ كريمة، قائلًا "أرجوك لا توقع بيننا وبين الأمام الأكبر وبين هيئة كبار العلماء".