وزيرة التعاون الدولي: تمويلات تنموية بـ 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة ..فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن تمويل القطاع الخاص يتم عبر 3 قنوات، القناة الأولى تتمثل فى المشاركة فى رأس المال، والقناة الثانية أن يكون هناك قرض للقطاع الخاص، أما القناة الثالثة فعبر التمويل بخطوط ائتمان من البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص.





وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى يعد من أهم المواقع فى الشرق الأوسط، ويحتوى على خارطة التنمية فى مصر.





وتابعت وزير التعاون الدولي، أن هناك غطاء تشريعيًا لن يتم أى اتفاق إلا بعد العرض على مجلس النواب، مضيفة أنه كان من المهم فى هذا التقرير أن يتوافر به نهج الحوكمة والشفافية.





وأشارت المشاط إلى أن محفظة التعاون الدولى الجارية هى 25 مليار دولار مقسمة على 277 مشروعا، وأن جميع المشروعات تمتلك معايير متميزة عالمية، مضيفة أن فى سرد المشاركات الدولية هناك 3 محاور رئيسية وهما المواطن، المشروعات الجارية، الهدف هو القوة الدافعة.





وقالت وزيرة التعاون الدولي، إننا حققنا هذا العام العديد من الإنجازات والنجاحات، منها تمويلات تنموية بمبلغ 9.8 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.