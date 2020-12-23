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طبيب بـ بريطانيا: تحور كورونا لا يعطل كفاءة اللقاحات.. وطوابير على محال لندن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور شريف حلمي زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، إن التغير في شكل فيروس كورونا الأخير لا يعطل عمل لقاح كورونا من أجل تكوين الأجسام المضادة لمهاجمته.

وأضاف شريف حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   السلالة الجديدة تتسبب في زيادة نسبة الإصابة وتعتبر أكثر انتشارا ولكنها لا تتسبب في زيادة معدل الوفيات".

وتابع شريف حلمي:"  لا يوجد تأثير لـ سلالة فيروس كورونا  الجديدة على كفاءة لقاحات كورونا".

وأكمل شريف حلمي:"  تم إلغاء احتفالات الكريسماس واعياد الميلاد في بريطانيا بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا".

ولفت شريف حلمي إلى أن :"  المحلات بها كل المستلزمات والسلع ولكن عليها طوابير في لندن والشوارع خالية تمام ولا يوجد بها بشر وهذه سابقة لم تحدث مسبقا في شوارع لندن".
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