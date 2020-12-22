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محافظات

ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 م
ضبط أحد الكافيهات
ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بحملة مفاجئة في مدينتي طنطا وقطور ، يرافقه المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا وهاني مصطفى رئيس مدينة قطور.

أثناء الجولة تلاحظ خروج عدد من الشباب والفتيات من أحد الكافيهات على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، والذي تم تشميعه سابقًا لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة ، وبتفقد المكان تلاحظ اختباء عدد من الشباب والفتيات بالدور العلوي، وتم ضبط عدد ٢٣ شيشة موقدة ومجموعة من الأدوات الأخرى ، وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا على الفور باستدعاء الشرطة وإحالة جميع المتواجدين من العمال إلى قسم الشرطة لفضهم الشمع الأحمر من تلقاء أنفسهم دون العرض على الجهة الإدارية.

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وتابع المحافظ جولته لمتابعة قرارات الغلق في مركز ومدينة قطور حيث تم غلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح المغلقة بالإضافة إلي عددٍ من المقاهي التي تقدم الشيشة والغير متبعة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، كما تم التنبيه على الورش الحرفية والمحال التجارية الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية.

ويناشد محافظ الغربية المواطنين الوقوف بجانب الدولة واتباع الإجراءات الاحترازية التي وُضِعَت من أجل الحفاظ على صحتهم في ظل هذا الوباء الذي عاد لينتشر بشكل أسرع مرة أخرى. 

يُذكَر أن محافظ الغربية قد قام بجولة مفاجئة صباح اليوم بمركز ومدينة زفتى، استبعد بعدها رئيس المدينة لتردي الخدمات بالمركز.

ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد
ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد
ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد
ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد
ضبط أحد الكافيهات يقدم الشيشة في الغربية.. شاهد
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