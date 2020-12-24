عميد علوم حلوان يعلن أسماء اتحاد الطلاب بالكلية

أعلن الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم عن تشكيل إتحاد طلاب كلية العلوم وقد جاء الطالب محمد رمضان رئيسا للاتحاد والطالبة مى ناصر نائبا لرئيس الاتحاد.





وقال ابو الدهب لـ "صدى البلد" أنه يتمنى للطلاب التوفيق في القيام بمهام الاتحاد الجديد ووجة لهم التهنئة على فوزهم وتمنى لهم التوفيق على المستوى الدراسي والشخصى والمزيد من التفوق والتميز ، كما وجه الشكر لاتحاد الطلاب السابق على كل ماقدمه للكلية من مجهود وتفانى فى العمل.





وكان قد قال الدكتور عماد أبو الدهب، إنه لم يتم عقد انتخابات فى الكلية بسبب حسم الانتخابات عن طريق التزكية.









وكانت قد أقيمت الاربعاء الموافق 23/12/2020، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات جامعة حلوان، كما يتم إجراء انتخابات انتخابات امناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة الخميس 25 من نفس الشهر .





وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.



