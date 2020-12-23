اليوم .. انقطاع الكهرباء عن مركزين في البحيرة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن المناطق التي يتم قطع التيار الكهربائي عنها، اليوم، وذلك نظرا لإجراء أعمال الصيانة التي تتم بالشبكة الكهربائية.





وجاء ذلك خلال بيان علي الصفحة الرسمية للشركة نصه الآتي :-





- سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي السعيدة من محطة محولات أبو الريش لزراعة أعمدة إحلال وتجديد الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا والمناطق المتأثرة (قرية الحصة والزقل وعبد الجليل والخمسين) بمركز دمنهور.





- فصل التيار الكهربائى عن محولات النبيرة والعيون لإستكمال فردة إنارة الشوارع من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءًا والمناطق المتأثرة ( النبيرة والعيون ) بمركز إتياي البارود.





- فصل التيار الكهربائى عن مغذي الصرف لوحة توزيع الإستاد من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا لعمل صيانة على محول الصرف والمناطق المتأثرة (بابور المجارى) بشارع العزيز عثمان بمدينة دمنهور.





أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، في بيان خلال الصفحة الرسمية علي "فيس بوك"، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية غدًا الأحد، لفترة زمانية تصل إلى 5 ساعات لتخفيف الأحمال وإجراء الصيانة اللازمة.





وأشارت الوحدة المحلية أن المناطق المتأثرة هى ( العدلية، طود العدلية، كوبرى مسعود، مكاوى عيسى، تجمع كرم، تجمع شرارى، التلة، مالونا، دعبس، راضى، وسيدى محمد)، موضحه ان سيتم فصل مغذى الصنايع الخارج من محطة محولات أبو المطامير، لتشغيل عدد 2 برج وعدد 2 عامود جهد متوسط من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية ظهرا.





أوضحت الوحدة المحلية، أن سيتم إجراء صيانة تشمل تركيب كابل جديد داخل الخلية المخصص بمحطة محولات أبو المطامير، والخاص بصرف صحى أبو كاشيك، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، والمناطق المتأثرة هى صرف صحي أبو كاشيك، بالإضافة إلى تغيير كابولي تألف لعامود مواسير على مغذى الثورة الخارج من لوحة أبو المطامير رقم 2 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، والمناطق المتأثرة هى حوارس والسنجق.





ويذكر أن أعلن مجلس مدينة أبوحمص، الثلاثاء الماضي، في بيان خلال الصفحة الرسمية علي "فيس بوك"، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة أبو حمص بسبب إعمال صيانة لمحولات المدينة.





وأوضح البيان ان يبدأ الفصل من الساعة 9 صباحا حتي الانتهاء من أعمال الصيانة المتبعة لمحولات الكهرباء.

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