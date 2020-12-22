ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أئمة مصر والسودان يواصلون التدريب المشترك بأكاديمية الأوقاف الدولية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
تواصلت فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بثلاث محاضرات بمحاضرة للدكتور  نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ، تحت عنوان: " أهمية دراسة علم الاجتماع للأئمة والخطباء"، و الدكتور  عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق ، تحت عنوان " الفهم المقاصدي للسنة النبوية" , والدكتور هاني تمام الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان "الأدب مع رسول الله" ، وبمراعاة الاجراءات الاحترازية ، والضوابط الوقائية ، والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية محاضرته أكد الدكتور نبيل السمالوطي أن الوظيفة الأساسية للداعية وللإمام بناء شخصية الإنسان ، والسمو بها من خلال غرس القيم الإنسانية ، والأخلاق الإسلامية ، مبينا أن شخصية الإنسان لها أبعاد ومحاور خمسة : جانب عقلي ، وجانب وجداني ، وجانب اجتماعي ، وجانب اجتماعي، وجانب روحي .

 وأضاف أن بناء شخصية الإنسان مهمة عظيمة تحتاج لتضافر جهود مؤسسات الدولة بداية من دور الحضانة ، ففي الست سنوات الأولى من عمر الإنسان تبدأ الصحة النفسية من خلال البذور التي يتم طرحها عليه في هذه المرحلة الخطرة ، فالذي نبت نباتا حسنا يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ، مبينا أن للإسلام جوانب خمسة : العقيدة ، والشريعة ، والأخلاق والقيم ، والحضارة ، السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ، مضيفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس دولة مدنية حديثة في المدينة المنورة ، تقوم على التعددية وقبول الآخر .

وخلال محاضرته أكد  الدكتور عبدالله النجار أن شرع الله تعالى هو قمة التجرد والبعد عن الهوى ، لأن الله سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين ، يقول تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" ، وهذا ما يعطي للشرع الإسلامي الدوام والاستقرار ، وما ذكره السادة الفقهاء من تقسيم الحقوق إلى نوعين : حق الله تعالى وحق العباد . إنما هو إضافة تشريف وتكريم للحق بإضافته لله تعالى ، مبينا سيادته أن مردود الأوامر والنواهي تعود لنفع العباد ، وكلها تصب في مصلحتهم .

وأكد أن النصوص متناهية ومحصورة بينما الوقائع والأحداث غير متناهية وغير محصورة ، فلكل عصر ولكل جيل قضاياه وظروفه التي هي بلا شك تختلف عن قضايا وظروف الأجيال السابقة ، ولابد من العمل على استخراج الأحكام لكل مستجد من الأحداث ، ولا مناص لتحقيق هذا من النظر في المالآت والمقاصد والغايات والأهداف ، فإن الله تعالى لم يخاطب أحجارا ولا موتى ، وإنما منح الإنسان جوهرة العقل الذي لولاه ما كان لإرسال الرسل فائدة ، وليس الفهم المقاصدي والنظر في المالآت ببدع من القول ، مستشهدا سيادته بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تظهر هذه المعاني السامية.

وخلال محاضرته أكد الدكتور هاني تمام أنه لا شك أن السنة جاءت شارحة ومبينة ومتممة للقرآن الكريم ، يقول الحق سبحانه وتعالى : " وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" ، وأن حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان ، والأدب مع رسول الله يقتضي عدم ذكر اسمه (صلى الله عليه وسلم) مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه سواء عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رمضان البيه يكتب: الأدب مع الرسول الكريم

علماء الأوقاف: احترام الآخر منهج حياة وضع أساسه النبي

عبد الله النجار لأئمة الأوقاف: السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع وحجيتها محل إجماع الأمة

افتتاح الدورة التثقيفية الـ 43 في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بأوقاف الغربية

هل التسبيح عقب الصلاة المفروضة أم بعد السنة

هيثم الحاج: الخطاب من جانب واحد بأسلوب الفرض لا العرض أسوأ أنواع التواصل

ترشيحاتنا

حال مد وقف طيران الكويت.. وزيرة الهجرة: نطرح على العالقين العودة إلى مصر

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

"البالالم".. قصة سيارة توفيق الدقن في فيلم سر طاقية الإخفاء | صور

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

مصر في ذروة موجة كورونا الثانية.. لميس الحديدي توجه تحذيرا للمواطنين

كواليس مران الإسماعيلي تحت أنظار محمد وهبة

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت