بعد تصريحات مساعد وزير التجارة.. نواب: التجارة الإلكترونية ستحقق طفرة اقتصادية لـ مصر.. والتقدم التكنولوجي المتحكم الرئيسي

محمد زكريا: التجارة الإلكترونية حققت طفرة في الاقتصاد.. والسيسي ساعد في ذلك

محمد البدراوي: التجارة الإلكترونية مستقبل مصر.. والفترة المقبلة ستشهد طفرة بها

أكمل قرطام: التجارة الإلكترونية تساهم في ضح الاستثمارات بصورة مستمرة





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي الناتج المحلي العام الماضى قرب من 6 تريليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 تريليون جنيه.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مبـادرة "جـیش القطاع الخاص"، والذي ينظمه بعض شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل.





وأضاف "عشماوى"، أن إحدى السلاسل التجارية كان حجم مبيعاتها الشهرية بالتجارة الإلكترونية تقدر بـ 5 ملايين جنيه وبعد جائحة ارتفع إلى 50 مليون جنيه، مما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية في تحقيق الرخاء الاقتصادى.





وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، باهتمام الدولة بالتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى الدور الإيجابي الذي ستقوم به هذه التجارة في المستقبل القريب.





وفي هذا السياق، أشاد النائب محمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق المشروعات التنموية التي ساعدت في تصعيد المؤشر الاقتصادى بقوة خلال هذا العام، لافتًا إلى أن الدولة ركزت بصورة ايجابية على تصعيد مؤشر الاقتصاد بكافة الطرق .





وأوضح "زكريا"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هناك أيضًا عوامل أخرى ساعدت في تصعيد مؤشر الاقتصاد المصري منها التجارة الإلكترونية التي اتجهت إليها كافة الدول، مشيرًا إلى أن انتشار فيروس كورونا حول العالم ساعد في اتجاه المواطنين لاستخدام التجارة الالكترونية بصورة أكبر مما جعل أحد السلاسل التجارية يتزيد حجم مبيعاتها بصورة ملحوظة.





وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أحد الوسائل الحديثة التي تتبعها الدول الكبرى على مستوى العالم محققة بيها مؤشرات عالية في البورصة، منوهًا على الفترة المقبلة تستعد الدولة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.





بدوره، أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية التجارة الإلكترونية في وقتنا الحالي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تحجز مكانة بين دول العالم في مجال التجارة الإلكترونية مما جعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح " بدراوى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصرى حيث حققت ما يقرب من 40 مليار جنيه من حجم التجارة، منوهًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم مكانتها في كافة المجالات.





وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الدولة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات التي ساعدتها في نمو الاقتصاد المصرى بصورة ملحوظة خلال الفترات السابقة، مؤكدا على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق التنمية المستدامة 2030.





ومن جانبه، قال النائب أكمل قرطام، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التجارة الإلكترونية واحد من أهم القوانين التي يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، لافتًا إلى أن قانون التجارة الإلكترونية سوف يساهم في ضخ الاستثمارات للدولة بصورة مستمرة.





وأشار "قرطام"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الفترة الحالية شهدت زيادة في حجم التجارة الإلكترونية بصورة ملحوظة من 45 إلى 50℅، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية انتعشت بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا حيث اعتمد عليها العديد من المؤسسات التجارية .



