واحدة أم ثلاثا.. كيف كان النبي يمسح على رأسه في الوضوء؟.. الإفتاء ترد|فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عندما كان يتوضأ النبي هل كان يمسح رأسه مرة واحدة أم ثلاثا؟.









وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، بأن غسل أعضاء الوضوء ورد أن النبي غسل مرة مرة ، وأنه غسل مرتين مرتين، وأنه غسل ثلاثا ثلاثا، أما غسل الرأس فالصحيح أنه مسح مرة واحدة.

















واستشهد بما ورد عن عمرِو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه قال: «شهدتُ عمرَو بن أبي حسنٍ، سأَل عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فدعا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم وُضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأكفأَ على يديه من التَّورِ، فغَسَل يديه ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ، فمضمَضَ واستنشقَ واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرفات، ثمَّ أدخل يدَه فغسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثمَّ أدخَل يدَه في التَّور فغسلهما مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ فمسَحَ رأسَه؛ فأقبل بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً، ثمَّ غسل رِجليه»، وفي رواية: «بدأ بمُقدَّمِ رأسِه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما حتى رجَع إلى المكانِ الذي بدأ منه».









حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء

ورد سؤال للجنة الفتوى على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسأل صاحبته: "ما حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته؟".









وأجابت لجنة الفتوى قائلة: "أيتها السائلة، اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه، لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، خاصة حديث عثمان وقوله: "ثم مسح برأسه"، ولإجماع الفقهاء على ذلك".









وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في القدر المجزئ على آراء كثيرة، نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.







