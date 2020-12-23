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محافظات

غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
مصادرة محتويات 3
مصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية
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محمد الصاحى
شن رئاسة مركز ومدينة ابو النمرس في الجيزة، برئاسة الدكتور محمود فؤاد رئيس المدينة، حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية، وذلك للالتزام بالتباعد الإجتماعي واتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا .

وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتوجيه على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء واتباع التعليمات بالتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية .


وتمكنت الحملة من غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية ( سنتر بقرية منيل شيحه و2 سنتر بمدينة أبو النمرس) .

وتم غلق السناتر ومصادرة 250  كرسي وترابيزات مستخدمه داخل تلك السناتر وتم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع .

غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
غلق ومصادرة محتويات 3 سناتر للدروس الخصوصية في أبوالنمرس.. شاهد
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