رعاية شباب جامعة القاهرة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه

أطلقت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على مستوى الجامعة للعام الجامعى 2020-2021.





وجاء ذلك فى عدة مستويات مختلفة وهي كالآتى:





المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الثانى: حفظ عشرين جزءًا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الثالث : حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الرابع : حفظ عشرة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير.





المستوى الخامس : حفظ خمسة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





كما تقدم الجامعة عددًا من الجوائز المالية للطلاب الفائزين وهي التالي:





المركز الأول 800 جنيه





المركز الثاني 790 جنيهًا





المركز الثالث 780 جنيهًا





الرمز الرابع 770 جنيهًا





المركز الخامس 760 جنيهًا





وتقدم المسابقة يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 31 من ديسمبر بقاعة الجمعيات العلمية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينه الرياضية للجامعة من الساعة 9:30 ص إلى الساعة 2:30 عصرًا ، والحضور إلى إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وكان قد أكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.



