برلماني: اعتبار 4 فبراير يوماعالميا للأخوة الإنسانية أقوى رد على البرلمان الأوروبي

ثمن النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب الدور الذي لعبته البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتنسيق مع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكنهم من الوصول لإعلان يوم 4 فبراير يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية بعد حشد تأييد ودعم من الدول الصديقة وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرا ذلك اقوى وأبلغ رد على البرلمان الأوروبي فيما يخص قراره الغير مقبول بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح عوض الله أن سياسات مصر الحالية بقيادة الزعيم عبد الفتاح السيسى مبنيةعلى التمسك بقيم السلام والتعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشتركوالتعايش السلمي، مشيدا بالمجهود المبذول للموافقة على القرار المصري الإماراتي وبالإجماع .

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وأضاف عوض الله أن نجاح البعثة المصرية والإماراتية لدى الأمم المتحدة في الوصول لقرار اعلان يوم 4 فبراير يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية هو انتصار حقيقى لحقوق الانسان فهى تعد دعوة لكل دول العالم بقياداتها وشعوبها لتبني قيم الإخاءوالسلام والتسامح، وحتى يستطيع العالم مواجهة نواتج ومآسي الحروب وما خلفته مندمار وعنف، كما أن القرار رسالة للعالم بضرورة التكاتف معا لمساندة الفئات المستضعفة في كل المجتمعات والتي تحتاج إلى مديد العون لها لمواجهة تحديات الحياة الصعبة.

وتابع عوض الله أنه سيكون لهذا القرار صدى دولى وعالمى لما يتضمنه من دعوة لكل الدول بقياداتها وشعوبها بمختلف المستويات لنبذ الصراع والبعد عن الخلافات التي لطالما أدت إلى الانقسام والفرقة، كما أنه يدعو للعمل على نشر قيم الحرية والمحبة والسلام، ويأخذ الأوطان نحو الأخوة والتعايش ليس بين أبناء البلد الواحد، ولكن بين كل البشر.

الجدير بالذكر ويأتي القرار تخليدًا لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانيةيوم 4 فبراير عام 2019 الذي شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهرالشريف، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة "الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك" في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، والتي تمثلحدثًا إنسانيًا تاريخيًا عميق المغزى، يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالمبأسره، ويحث كافة الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب والكراهية.

وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الجهود الدبلوماسية تواصلت على مدار الشهور الماضية، لبناء التوافق حول قرار "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية" بين جميع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية والإقليمية، بهدف إصدار قرار دولي من الأمم المتحدة يحظى بالإجماع الكامل، ويتضمن الإشارة إلى تلك الوثيقة الهامة والفريدة، بما تحمله من إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة والتي تركز على الإخاء بين البشر جميعًا، وتؤكد على قيم الحوار والتسامحوالتعايش المشترك.

وأضاف أن صدور هذا القرار يتزامن مع هذه المرحلة الدقيقة ذات التحدياتالجسيمة التي يمر بها العالم حاليًا، والتي تتطلب مبادرات رائدة وجهدًا صادقًا وفاعلًالكبح جماح التطرف بجميع أشكاله، والتصدي لدعاة خطاب الكراهية والتحريض والهدم،استلهامًا لصحيح القيم الدينية النبيلة التي تحض على العمل من أجل السلام والبناءواحترام كرامة الإنسان.