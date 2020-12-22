ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاون وزير الزراعة: مصر رقم 6 عالميا في صادرات البطاطس ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:55 م
البطاطس
البطاطس
Advertisements
محمود محسن
أكد محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة، أن البطاطس المصرية لها سوق دولي، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة، وتم فتح 22 سوقًا للصادرات المصرية بمختلف دول العالم.

وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر رقم 6 على مستوى العالم فى حجم صادرات البطاطس.

وتابع معاون وزير الزراعة، أن أزمة كورونا أثرت على دول وقطاعات كبيرة وكان لها مردود عن السوق.

وأشار فكري، إلى أنه سنبدأ فى تشجيع الصناعات المكملة للإنتاج الزراعي، مؤكدا أنه سنعمل على تطوير سلسلة الإمداد من الحقل وصولا إلى المستهلك.

من جانبه، ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.

وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دول العالم تفضل الموالح المصرية.. احتلت المركز الأول في التصدير عالميا.. زراعة البرلمان: الفضل يرجع لجودة المنتجات الزراعية المصرية وسعرها المناسب

المحاصيل المصرية تغزو العالم.. خطة التنمية الزراعية لرفع الصادرات

الزراعة: ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن.. الموالح في المقدمة.. مشرف بالحجر الزراعي: نجحنا بوضع خطة طموحة

وصل لـ 70 قرشا.. «الفلاحين»: انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين

الغرفة التجارية: مخزون العام الماضي وراء انخفاض أسعار البطاطس

شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة لـ 911 مواطنا مصريا عالقا في الإمارات ..فيديو

أستاذ صحة عامة يكشف سر إصابة 14 لاعبا من منتخب الشباب بـ كورونا

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

أنتِ مثل الشمس .. علاء مبارك يهدي والدته أغنية فرنسية بمناسبة العام الجديد

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت