معاون وزير الزراعة: مصر رقم 6 عالميا في صادرات البطاطس ..فيديو

أكد محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة، أن البطاطس المصرية لها سوق دولي، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة، وتم فتح 22 سوقًا للصادرات المصرية بمختلف دول العالم.





وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر رقم 6 على مستوى العالم فى حجم صادرات البطاطس.





وتابع معاون وزير الزراعة، أن أزمة كورونا أثرت على دول وقطاعات كبيرة وكان لها مردود عن السوق.





وأشار فكري، إلى أنه سنبدأ فى تشجيع الصناعات المكملة للإنتاج الزراعي، مؤكدا أنه سنعمل على تطوير سلسلة الإمداد من الحقل وصولا إلى المستهلك.





من جانبه، ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.





وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.



