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محي الدين يوجه نصائح للدول المستوردة للنفط خلال 2021 في ظل جائحة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:30 م
الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين
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البهى عمرو
علق الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الدول غير المصدرة للنفط  قائلًا : " الدول المستوردة للنفط تأثرت سلبًا  في المنطقة بتلك المصدرة للنفط لانها كانت تعتمد عليها في جانب كبير في قطاعي السياحة والاستثمار وبعضًا منها شهد تراجعًا في تحويلات العاملين في الخارج العاملة في البلدان النفطية وبعض هذه الدول شهد مؤشرات سلبية في مؤشرات الاقتصاد الكلي".

ورفض محي الدين تصنيف الدول كونها نفطية أو غير نفطية قائلا: "  لا أحبذ التفصل بين الدول  وفقًا لتصديرها   للبترول لانه داخل الدول النفطية سنجد إختلافًا بينًا وفقًا لهياكلها الاقتصادية وفدرتها على التعامل مع الازمة بسياسات مالية مختلفة ".

 وطالب خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة« أون أى » تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، الدول غير المصدرة للنفط  خلال الفترة القادمة بضرورة  زيادة قدراتها في رفع الكفاءة والتنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل عبر الديون في النمو والتنمية.
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