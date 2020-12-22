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رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في كأس الرابطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريق أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح جابريال خيسوس التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 32.

وتحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 للخشونة.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ارسنال، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

حراسة المرمى: ستيفين

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورتي، زيتشنكو

خط الوسط: رودريجو، فيرناندينيو، سيلفا

خط الهجوم: محرز، خيسوس، فودين

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:

في حراسة المرمى:رونارسون

خط الدفاع:موستافي - جابريال - كولاسينتش

خط الوسط: ميتلاند نايلز - محمد النني - داني سيبايوس - سيدريك

خط الهجوم: ويللوك - لاكازيت - مارتينيلي
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