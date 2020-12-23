قرارات جديدة في المعاهد الأزهرية بسبب كورونا.. حذف مناهج يناير ورفع الغياب لجميع الطلاب وتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

- قرارات جديدة في المعاهد الأزهرية بسبب كورونا
- تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
- حذف مناهج شهر يناير لكافة المراحل الدراسية عدا الشهادة الثانوية
- رفع الغياب لكافة طلاب المعاهد الأزهرية بدءًا من ٢٢ ديسمبر
- استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول
صرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.
كما صرح وكيل قطاع المعاهد بعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير؛ الأمر الذي أتاح لكافة المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد على (12) طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.
وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.
وفيما يتعلق برفع الغياب من المعاهد الأزهرية أسوة بالتربية والتعليم، أكد الشيخ أيمن عبد الهادي، أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من أبنائنا الطلاب، أما من يتخلف عن الحضور فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب للطلاب بدءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر مراعاة لمصلحة الطلاب وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.
وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال قطاع المعاهد، إنه ينبه على واضعي الأسئلة، كتابتها بخط اليد، والتوقيع الثلاثي عليها بالتوقيع الرمزي، ويراجع بعد كتابته مع مسئول المطبعة السرية , والمختص بالكتابة على الكمبيوتر، ويراعى الأسلوب الأدبي ، والعلمي في وضع السؤال.
وأكد على تطبيق السرية التامة في وضع السؤال ، وأن واضعه مسئول عن سريته حتى انتهاء امتحان المادة ،منوها أنه على مسئول الكتب تسليم المطبعة نسخة كاملة من الكتب ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي ، ومدرج بهم الشهادة الابتدائية والإعدادية بمحضر رسمي، وبسنة الطبع المسلمة لمسئول المطبعة، وعلى مسئول المطبعة توزيعها على السادة الموجهين كلًا فى تخصصه .
ـونبه على ضرورة تسليم الأسئلة فى وقت غايته 25/11/ 2020، وعلى الموجه العام وضع الأسئلة بنفسه ، أو يختار أكفأ العناصر التي يراها في تخصصه ، وفى حالة اعتذاره يرشح ويكلف من يراه أهلا لذلك ، ويكون ترشيحه تحت مسئوليته .
كما يتم تجهيز الأسئلة من الآن تحسبًا لأية تعليمات في هذا الشأن؛ حتى تكون المنطقة على أهبة الاستعداد في أى وقت يطلب فيه طباعة الأسئلة، ولا يتم الطبع إلا بأمر مباشر من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد ، وعلى مسئول المطبعة تجهيزها مع الموجه العام، و اختيار أكفأ العناصر ذوى التخصص لوضع الأسئلة والاستعانة بهم ، ويوقع عليها من كل من شارك فيها .
كما ينبغي على واضعي الأسئلة مراعاة الدقة فى عناصر سؤاله بأن يتضمن : منهج شهر كذا، والشهر مدرج فى الفصل الدراسي الأول، ويراعى ذلك في وضع الأسئلة لكافة المواد المرتبطة بفصلها، ويراعى عند وضع السؤال الأوزان النسبية للسؤال ويراعى التوقيت الزمني لاختبار المادة .
كما لابد أن تكون صيغة السؤال مباشرة، وواضحة دون غموض، وتكون الإجابة بنفس صيغة السؤال صفحة كذا ، أما إن كانت إنشائية، أو ذات أبعاد وطرق فى الحل: رياضية ، أو علمية فيكتب في محتوى صفحة كذا، وتراعى المواصفات الفنية في ورقة الامتحان والتدرج فيها .
وينبه كذلك على ارتداء الكمامة بالمعاهد، والتخلص الآمن منها للطلاب، والمعلمين، والعاملين بالمعاهد ، وتجنب المجموعات الكبيرة والالتزام بالتباعد ، وعدم المصافحة باليد، وعدم استخدام الأدوات الشخصية بين الطلاب، وبث الثبات الانفعالي داخل المعهد في حالة ظهور بعض الأعراض على بعض الطلاب.