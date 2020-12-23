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محيي الدين يحدد موعد تعافي الاقتصاد العالمي .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:30 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
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البهى عمرو
علّق الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على موعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي وقال: "الحديث المتواتر في هذه  الهيئات والمؤسسات يؤكد أن هذا النمو سيكون مختلفًا من  مكان لآخر وأن بدايات التعافي النسبي نتيجة ضخ السيولة والاستثمارات في الأسواق بشكل غير مسبوق وسيبدأ في منتصف عام 2021".

وأكد أنه في ظل أزمة فيروس كورونا شهدت بعض الدول معدلات نمو موجبة بما في ذلك الاقتصادات الآسيوية في مقدمتها الصين، بالإضافة لبعض الدول المحدود ة في القارة الأفريقية.

أضاف خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون إى تقديم الإعلامية لميس الحديد: أن "الحالة المصرية التي حققت نموًا اقتصاديًا تجاوز في كثير من الأحيان توقعات بعض المؤسسات الدولية العالمية".

وواصل: "قطاع مثل قطاع السياحة سنجد أنه تراجع عالميًا بحوالي 80% بسبب وباء كورونا والقطاع  السياحي يحتاج وقتًا للتعافي".

متوقعًا أن نجد النمو يختلف قطاعيًا فهناك بعض القطاعات التي توقع أن تشهد نموًا كبيرًا مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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