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رياضة

فيفا يعتمد قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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يسري غازي
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-
حكام الساحة: محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل، حسبما ذكر الاتحاد المصرى للعبة على صفحته الرسمية "فيس بوك".

الحكام المساعدون: محمود أبو الرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبو السادات-سميرجمال-يوسف البساطي-أحمدتوفيق طلب- هاني عبد الفتاح

حكام الفيديو: محمود أبو الرجال- محمودعاشور- طارق مجدي

محكمات ساحة "كرة نسائية": شاهندة المغربي- نورا سمير

محكمات مساعدات"كرة نسائية": منى عطالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد

حكام كرة الصالات: محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبوخاطر-محمد عبد المجيد
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