ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بينما تجتاح الموجة الثانية من وباء كورونا العالم، وتثير السلالة الجديدة أو الطفرة الطارئة على الفيروس الذعر وتتسبب في عزل المملكة المتحدة، توجهت انظار العالم إلى نقطة البداية والمنشأ، ووهان، كيف تمكنت من النجاة دون العالم وعادت وحدها مع الصين إلى الحياة الطبيعية.

ففي أحدث الصور الواردة من إقليم ووهان الصينين يخرج الناس في إلى  الشواريع ويبحتفلون ولا يمكنك رؤية احدهم يرتدي كمامة، ما يجعل الحياة تبدو وكأنها عادت إلى طبيعتها.

ووهان، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا قد نشأ، رفعت إغلاقها قبل سبعة أشهر. يستفيد رواد الحفلات إلى أقصى حد من حريتهم، وفقًا لسلسلة من الصور التي التقطها علي سونج في 12 ديسمبر ونشرتها رويترز.

إنهم يحتفلون في مجموعات كبيرة بدون كمامات ، ويستمتعون بأطعمة الشوارع ويلعبون بألعاب البنادق، في وقت متأخر من الليل.

وقال تشانج تشيونج البالغ من العمر 29 عاما لرويترز "بعد تجربة الموجة الأولى من الوباء في ووهان ثم التحرير، أشعر أنني أعيش حياة ثانية".

كانت المدينة تحت الإغلاق لمدة 76 يومًا من 23 يناير حتى 8 أبريل، ولم يتم الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس كورونا منذ 10 مايو.

وفي الوقت نفسه، تواجه دول أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا إجراءات أكثر صرامة والمزيد من الإغلاق مع ارتفاع حالات الإصابة ومعدلات الإصابة.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 23 إصابة في اليوم السابق وإنها تبحث تشديد الإجراءات لمنع وصول سلالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج وإنها سجلت إصابتين في إقليم لياونينج بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 15 حالة في اليوم السابق.

وقال فنج تسي جيان، نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للتلفزيون الصيني إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا، لكن المركز يراقب الأمر عن كثب.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86867 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
العالم يعود إلى الأيام المظلمة.. لماذا عادت الحياة لطبيعتها بمنشأ كورونا في ووهان؟.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بـ كورونا

بلا وفيات أو إصابات محلية.. الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

علي السيد: الاغلاق ليس حلا واللقاح السبيل الوحيد للتصدي لكورونا

ترشيحاتنا

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

هل تصح الفدية بديلا عن قضاء ما فاتني من شهر رمضان؟ .. شاهد رد المفتي

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت