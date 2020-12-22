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توك شو

محي الدين: لا يمكن أن يكون هناك أي حل لأزمة لبنان الاقتصادية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:30 م
الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين
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البهى عمرو
علق الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية على الاوضاع  في لبنان  في عام 2021 وازمة تشكيل الحكومة بقيادة سعد الحريري والازمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها قائلا: " كل الازمات  تحتاج لمجموعة متضافرة للحلول  لكن يبقى هناك مجموعة من الحلول المركزية المطلوبة من قبل الدول فعندما تحدثنا عن أزمة التعافي الاقتصادي العالمي والامل مع ظهور لقاحات لكن تبقى بعض الازمات في بعض الدول تعتمد  في مفتاح حلها في جانبه الاكبر على الحلول المركزية.

وأضاف خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة أون أى، أن مفتاح حل الازمة في لبنان يعتمد على التوافق السياسي وجود حكومة ذات صلاحية ومساندة برلمانية ودون ذلك لايمكن باي حال من الاحوال أن تكون جهة مثل صندوق النقد الدولي قادرة على إنتشال لبنان من عثرته  قائلا: " دون وجود حكومة ممثلة وذات  صلاحيات في لبنان لايستطيع الصندوق   حل الازمة لانه يحتاج إلى حكومة يتعامل ويتعاون معها  لابرام إتفاقات ملزمة ".

وتابع:  أن بوسع لبنان عبر مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي أن تتعاون معها في تقديم بعض المشروعات  القطاعية والتنموية لكنها لنتقدم حلًا شاملًا دون تشكيل حكومة  قائلا: ط بعض الصناديق والمساعدات الانسانية لها دور كبير  في هذا الشاان  وللاسف وأنا أشعر بالاسفوانا أتحدث عن لبنان كدولة عربية متنوعة في مهارة أبنائها حيث أنه شعب عالي المهارة وهو مايتميز به لبنان الذي لايملك موارد طبيعية  مقارنة بدول أخرى لكنه  لديه موارد بشرية هائلة  ورغم ذلك لايمكن أن  يتم الاستفادة من هذه المهارات دون وجود حكومة تساعد على تنميتها ولبنان يعاني من نسبة الفقر وفقاص لاخر مؤشراتدولية يؤكد أن نسبةالفقر تجاوزت 50% من السكان ".

وأوضح : " معدل النمو تراجع  في لبنان مخيف وهو  يختم على الاطراف السياسية التوافق سريعا في حلحلة أزمة الشعب اللبناني حيث ان  مرور  كل يوم دون حل يزيد من تكلفة إصلاح الاوضاع  وإخراج الاقتصاد  اللبناني من عثرته ".
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