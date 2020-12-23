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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة علاج نجله على نفقة الدولة وتوفير كرسى كهربائي لمساعدته في الحركة.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حسن عبد الفتاح ، المقيم قرية شنباري مركز أوسيم محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة نجله وعلاجه على نفقة الدولة .

ويقول فى رسالته: ابنى "حسام" ، البالغ من العمر 22 عامًا ، يعانى من ضعف في الأطراف السفلية نتيجة وهن بالأعصاب والتهاب وتطور لدرجة عدم المقدرة على الحركة نهائياً.

وأضاف : مصاريف علاج ابني استنزفت كل قواي المادية فلم أعد بمقدوري  سد احتياجات وتكاليف العلاج وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها . 

وأشار : الأدوية اللى بياخدها غالية عليا والإشاعات والتحاليل وأنا راجل على قد حالى ومش قادر على كل التكاليف دى ، بالإضافة إلى أنه محتاج كرسى كهربائى لعدم قدرته على الحركة .

وناشد وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجله بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة لعلاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج والأشعة.
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01111434652
01069779807

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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