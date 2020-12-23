أب يناشد وزارة الصحة علاج نجله على نفقة الدولة وتوفير كرسى كهربائي لمساعدته في الحركة.. صور

ناشد المواطن حسن عبد الفتاح ، المقيم قرية شنباري مركز أوسيم محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة تبنى حالة نجله وعلاجه على نفقة الدولة .





ويقول فى رسالته: ابنى "حسام" ، البالغ من العمر 22 عامًا ، يعانى من ضعف في الأطراف السفلية نتيجة وهن بالأعصاب والتهاب وتطور لدرجة عدم المقدرة على الحركة نهائياً.





وأضاف : مصاريف علاج ابني استنزفت كل قواي المادية فلم أعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالتي ومساعدتى فى علاجها .





وأشار : الأدوية اللى بياخدها غالية عليا والإشاعات والتحاليل وأنا راجل على قد حالى ومش قادر على كل التكاليف دى ، بالإضافة إلى أنه محتاج كرسى كهربائى لعدم قدرته على الحركة .





وناشد وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجله بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة لعلاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج والأشعة.

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