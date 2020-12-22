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أخبار البلد

غلق مقر نقابة المحامين بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:25 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أ ش أ
قال حسن الجمال أمين عام نقابة المحامين، إنه سيتم استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى بعد غد الخميس والاستمرار في عمليات التطهير الشاملة التي بدأت منذ صباح اليوم.

وذلك نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.

وأكد أمين عام النقابة، الثلاثاء-  أنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين.

وبشأن خطابات العلاج، قال الجمال إنه من المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
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