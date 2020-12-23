برلماني: رفع معدل تشغيل المطاعم لـ 70%؜ شرط اتباع الإجراءات الاحترازية

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم من أكثر الفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة كانت حريصة كل الحرص علي وضع قرارات تتماشي مع درجة حدة الفيروس وتأثيرة ولا سيما بعد دخول مرحلة الموجة الثانيه منه، ولكن غلبتهم الظروف المادية الممثلة في إحتياجات تكلفة التشغيل وتضاءل نسبة الربح.





طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعطائهم صفة إستثنائية من قرارات الغلق وذلك برفع نسبة الإشغال إلي 70% ولتصاحبها زيادة ساعة إضافية بمواعيد العمل مما يعمل علي تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ، بالتزامن مع موسم إحتفالات بداية العام الجديد.





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي أصحاب المطاعم تطويع إمكانياتهم لإستيعاب هذه الأعداد، فضلا عن إتباع الأجراءات الإحترازية اللازمة وطرق الوقاية التي أقرتها وزرارة الصحة للحد من إنتشار الفيروس فهذا هو الفيصل في إمكانية رقع معدل التشغيل.





جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".





وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".





وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".



