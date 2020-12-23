ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: رفع معدل تشغيل المطاعم لـ 70%؜ شرط اتباع الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
سماح أنور
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم من أكثر الفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة كانت حريصة كل الحرص علي وضع قرارات تتماشي مع درجة حدة الفيروس وتأثيرة ولا سيما بعد دخول مرحلة الموجة الثانيه منه، ولكن غلبتهم الظروف المادية الممثلة في إحتياجات تكلفة التشغيل وتضاءل نسبة الربح.

طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعطائهم صفة إستثنائية من قرارات الغلق وذلك برفع نسبة الإشغال إلي 70% ولتصاحبها زيادة ساعة إضافية بمواعيد العمل مما يعمل علي تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ، بالتزامن مع موسم إحتفالات بداية العام الجديد. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي أصحاب المطاعم تطويع إمكانياتهم لإستيعاب هذه الأعداد، فضلا عن إتباع الأجراءات الإحترازية اللازمة وطرق الوقاية التي أقرتها وزرارة الصحة للحد من إنتشار الفيروس فهذا هو الفيصل في إمكانية رقع معدل التشغيل. 

جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".

وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".

وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".

وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المنشآت السياحية تطالب أعضائها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من كورونا

عادل المصري: المطاعم السياحية تتبع الإجراءات الاحترازية بقوة ضد كورونا

المنشٱت والمطاعم السياحية تنفذ سلسلة دورات تدريبية توعوية ضد كورونا

إغلاق 3 مطاعم وقاعتي أفراح ومقهى بالمنيا.. تفاصيل

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: إغلاق الـ دي جي 2 صباحًا

سوريا تتخذ إجراء عاجلا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

الصابون ملوش ريحة.. رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا: أول 3 أيام من الإصابة تكسير الجسم كان فظيع

لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم.. إعلامية كويتية تقصف جبهة البرلمان الأوروبي لتدخله في الشأن المصري

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

أستاذ جراحة أوعية دموية: هناك سببان لزيادة وفيات كورونا حاليا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد قدرات السيارة العائلية فورد إكسبيديشن 2020 .. وموعد طرحها بالخليج.. صور

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور