برلماني: رفع معدل تشغيل المطاعم لـ 70%؜ شرط اتباع الإجراءات الاحترازية

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم من أكثر الفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة كانت حريصة كل الحرص علي وضع قرارات تتماشي مع درجة حدة الفيروس وتأثيرة ولا سيما بعد دخول مرحلة الموجة الثانيه منه، ولكن غلبتهم الظروف المادية الممثلة في إحتياجات تكلفة التشغيل وتضاءل نسبة الربح.
طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعطائهم صفة إستثنائية من قرارات الغلق وذلك برفع نسبة الإشغال إلي 70% ولتصاحبها زيادة ساعة إضافية بمواعيد العمل مما يعمل علي تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ، بالتزامن مع موسم إحتفالات بداية العام الجديد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي أصحاب المطاعم تطويع إمكانياتهم لإستيعاب هذه الأعداد، فضلا عن إتباع الأجراءات الإحترازية اللازمة وطرق الوقاية التي أقرتها وزرارة الصحة للحد من إنتشار الفيروس فهذا هو الفيصل في إمكانية رقع معدل التشغيل.
جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".
وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".
وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".
وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".
وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".