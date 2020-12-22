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رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولي تقدر بـ 25 مليار دولار.. واهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:36 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
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هاني حسين
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الشركات الدولية تعزز تحقيق الاستحقاقات الهامة لكل المصريين لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضافت رانيا المشاط  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  هناك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال".

وأكملت رانيا المشاط:" محفظة التعاون الدولي تقدر بـ 25 مليار دولار ".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس؛ حيث واجه العالم تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكنه العام الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

وأوضحت المشاط في كلمتها بافتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر اليوم، أن مصر تشهد قصة تنموية مُلهمة، قصة المرونة والتعافي والانطلاق، وكما يقول المثل الصيني في كتاب كلاسيكيات الشعر(شيجينغ): «الإصلاح رسالة مُستمرة بغض النظر عن إنجازات الماضي»؛ لذا بدأ الاقتصاد المصري في مرحلة التحول من خلال إجراء إصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل والأخضر.


وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع وداع 2020 واستقبال عام جديد، فإن  الوزراة ،  تسعى لسرد ما قامت به من مبادرات وشراكات ذات تأثير مستدام وفعال، لذلك فإن تقريرنا السنوي لعام ٢٠٢٠ يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية .
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