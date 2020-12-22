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اقتصاد

الدولار يعاود الصعود بسبب المخاوف من سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:12 م
الدولار
الدولار
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وكالات
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في معاملات هزيلة ومتقلبة، حيث نالت المخاوف حيال سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا من التفاؤل الذي أشاعته حزمة تحفيز أمريكية أقرها الكونجرس الليلة الماضية.


وتأثرت الشهية للمخاطرة سلبا، لتهبط الأسهم الأمريكية عدا المؤشر ناسداك، وتصعد سندات الخزانة الأمريكية. وتراجعت كذلك العملات المرتبطة بالشهية للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، فضلا عن اليورو والجنيه الإسترليني.


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وقال خوان بيريز، المتعامل لدى تمبوس كونسلتنج في واشنطن، "التحفيز كان في الحسبان بالفعل باعتباره واقعا لا محالة. بل إنه يبدو صغيرا، وقد تعهد الديمقراطيون ببذل المزيد لأن هناك حاجة إلى المزيد، وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 90.59، وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2172 دولار.


ونزل الإسترليني 0.8 بالمئة إلى 1.3361 دولار، وفقد 0.2 بالمئة أمام اليورو ليسجل 91.10 بنس، وهبط الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7532 دولار أمريكي، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.7043 دولار أمريكي.
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