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محافظات

العربى: الصناعة الوطنية تحتل الآن مرتبة متقدمة بين دول المنطقة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:43 م
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجيد العربي
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس مجموعة العمليات بمجموعة العربي أنه تم وضع خطط توسعية كبيرة لإنتشار منتجات تورنيدو حول العالم تصل إلى أكثر من 60 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا بفضل التكنولوجيا اليابانية التي تتميز بها المنتجات التي تصنع في مصانع مجموعة العربي.

وأضاف العربى فى تصريحات صحفية أن الصناعة الوطنية تحتل الآن مرتبة متقدمة بين دول المنطقة مشيرا أن ماركة تورنيدو التي تمتلكها العربي تفوقت من حيث التكنولوجيا والجودة على العديد من الماركات العالمية في السوق المصري والأسواق الخارجية لكونها نتاج تجارب عديدة وقوية مع ماركات كبيرة وعريقة عالميا.

وأوضح العربى إلى طرح عدد كبير من منتجات الاجهزة المنزلية والتكييف لكى تتناسب مع كافة شرائح المجتمع لتحقق تورنيدو معادلة صعبة جداا للمستهلك سواء داخل مصر او خارجها وهي توفير مواصفات ذات  جودة متميزة بسعر مناسب.

وأضاف أن مجموعة العربي تعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأجهزة المنزلية والتي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التصنيع مع شركائها اليابانيين حيث تم تصميم خطوط الإنتاج بها على تصنيع ماركات يابانية ذات جودة عالية بأيدى مصرية واشراف ياباني كامل. 

وتابع أن مجموعة العربي استفادت من هذه الخبرة الطويلة في تصنيع منتجات تورنيدو والذى يتم انتاجها بإستخدام التكنولوجيا اليابانية المتطورة والجودة الفائقة فى مصانع المجموعة.

وكانت الدكتورة نهي عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اكدت انه تم الإنتهاء من وضع الخطة الإستراتيجية  للمعهد2030 للتوافق مع أعلى معايير الجودة القومية والعالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة وجعلة منافسا في الأسواق العالمية.

أضافت عماد في تصريحات صحفية علي هامش زيارة ميدانية معمل البحوث والتطوير بمجموعة العربي ببنها في محافظة القليوبية ان المعهد هو الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن المعايرة والقياس وتنظيمها علي المستوي المحلي مشيرة ان المعهد نجح في إجراء 3 إتفاقيات توأمة مع الإتحاد الاوروبي للتوسع في فتح مجالات واسواق تصديرية للصناعة المصرية.

أشارت عماد الى ان زيارة وفد المعهد المكون منها والأستاذة الدكتورة هالة عبد المجيد مدير مركز إختبارات الكفاءة الفنية بالمعهد والدكتور جودة محمد مدير الجودة للمعهد أن معمل العربي يعد الأول والوحيد بالجمهورية لإجراء إختبارات الجودة والسلامه والإختبارات البيئية لكافة المنتجات الصناعية المصرية من اجل فتح مجالات التصدير لدول العالم.

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