الإسكان: خطة تطوير القاهرة الخديوية بدأت بالتحرير وتشمل 4 مواقع أخرى

قال الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية في القاهرة سواء قيمة تراثية أو معمارية بتطوير ميدان التحرير ثم تشمل ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل وميدان العتبة والأوبرا، فضلا عن الشوارع التي يرتبط اسمها بقيمة تاريخية وازالة التشوهات منها.





وأشار عبد الخالق عبد الرحمن، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تطوير المناطق القائمة ليست الأولى وقبلها تم العمل في ماسبيرو والأسمرات وتل العقارب بالسيدة زينب.





وعن طريق إخلاء هذه المناطق التاريخية، قال "نبدأ بحصر الشاغلين في المنطقة سواء مالك أو مستأجر، وبعد الحصر يتم توزيع استمارة رغبات على الحائزين للعقارات، وتشمل إذا كان يفضل الاستمرار في المنطقة أو تعويضه، والتعويض يمكن أن يكون ماديا أو عينيا وفق لجنة متخصصين في التسويق العقاري أو يحصل على وحدة بديلة بنفس المنطقة ويدفع فرق التطوير".





ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، بحضور اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذي كلّف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاري المشروع.

وفي غضون ذلك، كلّف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا للبدء في مشروع تطوير القاهرة التاريخية، موضحا أن استراتيجية التطوير تتركز في تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزوارها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخي.