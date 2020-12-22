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أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، أن هناك خوف في العالم أجمع من فيروس كورونا ومع كل ظهور فيروس جديد تظهر العديد من الشائعات حوله وهذا للربح والاستغلال .

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا ليس هناك دليل واحد يدل علي أنها شرسة وقاتلة والسلاسل الجديدة ظهرت في إيطاليا وبريطانيا والدنمارك واستراليا وجنوب افريقيا .

واوضح مجدي بدران ، ان السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا وانتقالا ويصيب اكثر من فيروس كورونا الاول والفيروس لا يتوانى عن تجديد نفسه وجميع التطعيمات ناجحة .

وتابع مجدي بدران ، ان السلالة الجديدة من الفيروس تصيب المراهقين والأطفال واعراض فيروس كورونا الأولى هي نفس الأعراض التي تسببها السلالة الجديدة .
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