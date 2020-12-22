أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، أن هناك خوف في العالم أجمع من فيروس كورونا ومع كل ظهور فيروس جديد تظهر العديد من الشائعات حوله وهذا للربح والاستغلال .





وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، بالنسبة ل لسلالة الجديدة من فيروس كورونا ليس هناك دليل واحد يدل علي أنها شرسة وقاتلة والسلاسل الجديدة ظهرت في إيطاليا وبريطانيا والدنمارك واستراليا وجنوب افريقيا .





واوضح مجدي بدران ، ان الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا وانتقالا ويصيب اكثر من فيروس كورونا الاول والفيروس لا يتوانى عن تجديد نفسه وجميع التطعيمات ناجحة . السلالةأكثرانتشارايتوانىنفسه



