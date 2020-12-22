نشرة البرلمان | تفاصيل اليوم الأول من استقبال النواب الجدد.. و15 إجراء مرتقبا لمواجهة طفرة كورونا

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 22 ديسمبر:خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانياأمين النواب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اليوم الأول للأعضاء الجدد داخل البرلمانلا يوجد إغلاق.. صحة النواب: ليس أمامنا سوى الإجراءات الاحترازيةخصم 50% من المرتب والفصل من الوظيفة.. أبرز عقوبات الموظفين بـ قانون الخدمة المدنيةبرلمان 2021.. النواب ينتظر أسماء المعينين وحزب الأغلبية يختار مرشحيه لـ اللجانأكبر الأعضاء سنا.. هل يطيح الرئيس بأحلام فريدة الشوباشي فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونابعد واقعة عقار بولاق أبو العلا.. ما هى عقوبة التنقيب عن الأثار؟