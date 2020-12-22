ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بالاتحاد المغربي يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود مباراة مع إسرائيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:21 م
المنتخب المغربي
المنتخب المغربي
Advertisements
مجدي سلامة
كشف مصدر مسئول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، عن حقيقة وجود مباراة بين منتخبي المغرب وإسرائيل في الفترة القادمة.

وزعمت بعض التقارير الصحفية، أن هناك مباراة ستجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب إسرائيل خلال الفترة القادمة، وأن هناك اتفاق تعاون بين الاتحادين على غرار دولة الإمارات، وستكون هي الخطوة الأولى بينهما.

وتواصل "صدى البلد"، مع أحد المسئولين في اتحاد الكرة المغربي، والذي أكد أن كل ما يدور بشأن هذا الأمر مجرد كذب، ولا توجد صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن إقامة مباراة بين المنتخبين.

واختتم المصدر، بأن المنتخب المغربي يحترم كل الدول لكن ليس هناك مباراة ستجمع بينه والمنتخب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد السلة يعلن موعد السوبر المصري ولقاء الدوري بين الأهلي والزمالك بعد عودة النشاط

مسحة طبية لـ منتخبي مصر والرأس الأخضر قبل انطلاق التصفيات الإفريقية للسلة

مواجهة قوية بين مصر والمغرب بتصفيات إفريقيا للسلة

منتخب مصر للكرة النسائية يختتم معسكره استعدادا لتصفيات إفريقيا وكأس العالم

منتخب النسائية يختتم معسكره التدريبي استعدادا للتصفيات الأفريقية.. صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف عن طريقة لحصول الطلاب على الدرجات النهائية

بيان من الخارجية السودانية ردًا على التشريع الأمريكي لإعادة الحصانة السيادية

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

محمد فؤاد يحتفل بعيد ميلاده مع عدد من النجوم وسامر المصري يوجه له رسالة

اتعلمت الأدب .. صابرين تروي رحلة تعافيها من كورونا ونظامها الغذائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا