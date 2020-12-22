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أخبار العالم

بسبب سلالة كورونا الأشد فتكا.. العراق يعلق السفر من وإلى 8 دول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:22 م
مطار بغداد
مطار بغداد
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على صالح
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن العراق علق السفر من وإلى عدد من الدول بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا، نُوقش خلاله، قضية الإجراءات ضد تفشي كورونا المستجد كوفيد -19.

وفرض مجلس الوزراء العراقي، حظرًا على زيارة البلدان التالية: المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والدنمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان وأي دولة أخرى ستضاف لاحقًا إلى القائمة من قبل وزارة الصحة. 

وقال المكتب في بيان بعد الاجتماع إن دخول الركاب القادمين من هذه الدول محظور باستثناء العراقيين.

وسيتعين على المواطنين العراقيين العائدين من البلدان المذكورة أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.

كما قرر مجلس الوزراء "إغلاق جميع نقاط التفتيش الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة".

وحددت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يمكن نقله بنسبة 70٪ أكثر من سلالات فيروس SARS-CoV-2 الأخرى. 

وأفادت تقارير إعلامية، بأن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم أغلقت حدودها وأوقفت السفر إلى المملكة المتحدة. 

وفي غضون ذلك، يقال إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في دول أخرى ، بما في ذلك تلك الموجودة في القائمة العراقية.

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